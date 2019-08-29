激動男大街揮開山刀　警噴辣椒水壓制送辦...里民叫好

記者林悅／台南報導

台南市佳里區1名30歲王姓男子，情緒失控持開山刀在街上揮舞，市警佳里分局警方據報派員查處，王嫌持刀與警方對峙，警方以辣椒水強攻，將他壓制逮捕，由於王嫌個性極端，情緒經常無法控制，是家人及社區民眾眼中之不定時炸彈，警方蒐集連續暴力犯罪事證送辦，檢察官向法院聲請羈押獲准，民眾額手稱慶。

▲台南市佳里區王姓男子，情緒失控持刀揮舞，被警方壓制逮捕，經檢察官向法院聲押獲准，民眾額手稱慶。（圖／記者林悅翻攝，下同）





台南市警佳里分局佳里派出所，8月21日下午5時許接獲報案，「有人拿刀砍人」，員警迅速趕赴時，發現30歲王姓男子手持開山刀與警方對峙，警方大聲喝斥並對持刀王嫌噴灑辣椒水，王嫌不適持刀逃離，員警尾追趁他不慎滑倒時，再向其噴灑辣椒水奪刀壓制逮捕，過程雖驚險勇警卻無懼。

經調查發現王嫌個性極端，情緒經常無法控制，曾犯有多項前科，是家人及社區民眾眼中之不定時炸彈，警方瞭解其犯案歷程後蒐集連續暴力犯罪事證送辦，經檢察官向台南地院聲請羈押獲准，終使該暴戾犯嫌乖乖入所，員警的英勇表現，贏得社區民眾一致讚許。

佳里分局長斯儀仙表示，警察任務為維持公共秩序保護社會安全，呼籲民眾注意社區可能危害因子，若發現有危及公共安全或有暴力攻擊傾向、破壞安寧秩序的份子，務必立即通報警方處理，避免無辜民眾遭受傷害，除暴安良是警察的使命，確保社會治安是警察的天職，我們永遠站在第一線，全力塑造安全宜居的家園。