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大巨蛋疏散模擬「電腦跑到當機」　遠雄：不要再去執著參數

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▲▼台北市 大巨蛋 空氣品質 空汙 信義區豪宅 南山人壽大樓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市大巨蛋。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

大巨蛋案爭議不斷，北市府29日舉行都審會，由新聘都審委員首次審查。針對人流疏散的模擬進行討論，在都審會所要求的6種情境與參數中，遠雄竟表示因「電腦跑到當掉」，未提供其中2種模擬結果，引發激辯。最後決議，由市府向原廠釐清當機原因。

根據遠雄提供資料，人員疏散步行速度每秒0.6公尺，或是每秒1.2公尺條件下，國際慣例、最佳模式均做出結果，且符合「8分鐘離開座位席，15分鐘離開場館」的要求，不過在最差模式下卻當機。

遠雄顧問徐一量解釋，這只是做研究用，不要再去執著參數、情境，因為實際上跑出來的結果一樣，「那我們到底是在調整參數是在做什麼？」人口、出口、樓梯，這些還是關鍵，他甚至認為，在都審委員要求的參數下，原先認為的「最差情境」應該是「最佳情境」，疏散速度更快。

▲▼大巨蛋模擬結果。（圖／記者楊亞璇攝）

▲大巨蛋模擬結果。（圖／記者楊亞璇攝）

人員疏散步行速度每秒0.6公尺，或是每秒1.2公尺條件下，所做出的模擬結果，徐一量指出，不管跑多快，離開場館要樓梯，所有人塞在那邊，速度變0，所以兩個數字會接近。

▲▼大巨蛋都審。（圖／記者季相儒攝）

都審委員江世雄表示，最佳與最差情境，不是沒有意義，審查不過就要找出問題，為什麼做研究可以，審查就不行？如果跑出來有問題，原廠要說出理由，到底哪裡衝突，「不能用當機就來解釋，後續處理不應該這樣」。但遠雄卻認為，參數本來就不合理，「設定不合理的參數，卻跑到原廠去問為什麼當掉，這樣有點奇怪」。

對於模擬當機狀況，都發局特聘的諮詢委員許宗熙表示，因為參數調整，造成電腦跑不動，是可以理解的，「你們給他的條件是衝突的」，直言這沒有意義，並反問是想要看到什麼結果，才設定這種極端參數？

北市議員簡舒培痛批，遠雄在報告在直接寫當機，如果是情境上造成當機，真實世界發生意外難以想像，這一些的情境假設都是上一屆委員所要求，講沒有意義，那我們坐在這邊幹嘛，如果這些假設是必須的，怎麼會沒有意義呢？

北市議員邱威傑質疑，因為都審委員不續聘，就立刻推翻結果，擔心政治上的影響，軟體參數設定不合理，導致衝突現象，允許人設定的狀況，不應該導致當機。

歷經兩個多小時激辯後，遠雄終於鬆口願意向原廠詢問，最終決議由市府向原廠釐清當機原因。

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