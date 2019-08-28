龍鳳漁港彩虹橋裝置網燈　竟掛「有電！請勿碰觸」民眾：瞎爆

▲龍鳳港著名景點彩虹橋，因掛起了網燈裝置，又在扶手貼處上「有電！請勿碰觸」，引來非議。（圖／翻攝自Facebook／苗栗縣議員宋國鼎）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港內的彩虹橋，近日因為有舉辦活動，業者在橋上裝置了網燈吸引民眾注意，但卻又在彩虹橋入口處貼上「有電！請勿碰觸」的告示牌，讓常在此處活動的民眾心驚膽跳；業者表示，網燈已經經過測試，沒有漏電的情形，請民眾放心。但苗栗縣政府說明，業者未經許可架設燈具，將盡速辦理會勘並要求拆除。

業者表示，因將要在9月28日舉辦全國性的國際標準舞賽事及交流活動，為了加強此次活動的宣傳，才會在橋上裝置網燈，來吸引民眾目光，也替這項比賽讓更多人知道；不過業者也說，這些裝置已找廠商檢驗測試過，沒有安全上的疑慮，更沒有漏電的情形，至於扶手上貼的告示牌，也不清楚是誰掛上去的。

▲遊客行經這座橋時，都被扶手上掛的告示牌嚇出一身冷汗。（圖／翻攝自Facebook／苗栗縣議員宋國鼎）

但民眾表示，這座橋是龍鳳漁港內著名的景點，常常有很多民眾在這裡停留拍照，因為橋上突然搭起了這網燈裝置，又掛上「有電！請勿碰觸」的告示牌，難免會引起遊客的不安，更何況整座橋都是用鐵打造的，至於會不會有漏電的狀況，誰也說不準，只是扶手本來就是老人家與小孩，為了安全才要使用的，如果因此造成危險，可不是開玩笑的。

苗栗縣政府工務處工程科長林朝陽表示，目前並未收到任何在橋上裝設設備的申請，這些網燈也無法判定是否有任何危險性，不過縣府單位將會辦理會勘，確保安全上的管制，如有違法，也將會要求業者拆除。