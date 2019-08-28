▲魔法晶鹽！跟老廢角質說bye bye，民眾：皮膚光滑、妝服貼。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲髒空氣中的懸浮微粒，不僅對於人的呼吸道是一大威脅，同時也會影響肌膚狀況。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

髒空氣中的懸浮微粒，不僅對於人的呼吸道是一大威脅，同時也會影響肌膚狀況，還會產生又厚又頑固的角質層堆積，不少民眾紛紛反映會有「脫妝」、「粉刺」、「出油」等問題，啟生診所皮膚科醫師王翔思說明，這些常見的肌膚問題，常源自於角質層接觸髒汙，長期下來的堆積，如果平時沒有正確清潔肌膚，即便用再貴的保養品也會難以吸收，就可能導致底妝不服貼，產生浮粉的狀況。

▲啟生診所皮膚科醫師王翔思說明，「脫妝」、「粉刺」這些常見的肌膚問題，常源自於角質層接觸髒汙。

長期堆積角質層，很容易造成粉刺、脫妝等問題，王翔思醫師也提醒消費者，平時要做好清潔工作並調理角質層，才能夠使肌膚有效吸收保養品，台塩生技蓓舒美推出「海鹽去角質洗面乳」，主打獨特晶鹽顆粒，不僅可以溫和去角質，改善粗糙，幫助恢復柔嫩肌膚，複合海藻滋潤因子，還能促進肌膚新陳代謝。

▲台塩生技蓓舒美推出「海鹽去角質洗面乳」，主打獨特晶鹽顆粒，溫和去角質可以天天使用。

「不會很乾澀耶」體驗過產品的消費者表示，一般的去角質產品很容易會有乾澀感，但使用海鹽去角質洗面乳不會感覺到乾澀感或是緊繃感，最特別的是擠出來的時候有一些顆粒，「很溫和的去角質，洗完之後覺得皮膚蠻光滑的，上妝前也有比較服貼的感覺」。

▲▼消費者表示，用起來不會很乾澀，上妝也有比較服貼的感覺。



王翔思醫師也提到，臉部去角質的產品有相當多，但過去常見的成分來自塑膠微粒，無法天天使用，會傷皮膚也會危害海洋生態，而獨特晶鹽顆粒的專利產品，天然環保以及溫和可溶化的特性，不同於他牌顆粒大小不一的海鹽，容易傷害到肌膚表層，這款專利晶鹽比較溫和、細緻，不僅有深層清潔與去角質功能，也適合天天使用。

▲想要感受魔法晶鹽的魅力，只要到康是美就可以購買得到。

清潔是皮膚保養的第一步，蓓舒美極淨潤系列添加的綜合海藻精華，還能提高肌膚代謝修復，幫助皮膚保水、恢復彈性，因此洗後能維持柔嫩不乾澀，也可以天天使用，想要感受魔法晶鹽的魅力，只要到康是美就可以購買得到。