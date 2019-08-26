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白鹿作亂巨樹傾倒中斷道路　泰崗往新光、鎮西堡道路恢復通車

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▲白鹿作亂巨樹傾倒中斷道路　泰崗往新光、鎮西堡道路恢復通車。（圖／記者陳凱力翻攝）

白鹿強風竄尖石，巨樹傾倒橫山警協力清路障。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣尖石鄉泰崗地區道路竹60線42.5K處因受到日前白鹿颱風影響，造成巨樹傾倒道路中斷，僅能讓機車緊靠路邊通行，由於下方就是斷崖，險象叢生，該路段又是通往新光、鎮西堡必經道路。為確保村民用路之安全，巡邏員警立即與村民共同展開道路清除障礙工作，在警民合作近2個小時，終於使道路恢復暢通，民眾行車往來安全無虞。

▲白鹿作亂巨樹傾倒中斷道路　泰崗往新光、鎮西堡道路恢復通車。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹縣警局泰崗所所長劉約忠、警員林秦宇執行轄內災情查報巡邏勤務，行經該處立即協助處理。

▲白鹿作亂巨樹傾倒中斷道路　泰崗往新光、鎮西堡道路恢復通車。（圖／記者陳凱力翻攝）

「白鹿」颱風周遭環流影響不容小覷，新竹縣尖石鄉泰崗地區有道路，因強陣風造成路面多處落石與大片樹枝散落。25日新竹縣警局泰崗所所長劉約忠、警員林秦宇執行轄內災情查報巡邏勤務，行經該處立即協助處理。路段上方邊坡傾倒之巨樹(樹高超過3層樓、樹圍約需2人雙手合抱粗)，該處因巨樹橫倒，僅能讓機車緊靠路邊通行，下方就是斷崖，險象叢生。該路段又是通往新光、鎮西堡必經道路，為確保村民用路之安全，員警2人先於現場放置三角錐、以巡邏車警示燈提醒路人，並拉起封鎖線作為清除作業區，2員警與村民共同展開道路清除障礙工作，搬運鋸斷之樹幹、移置落葉、清掃道路落石，在警民合作近2個小時，終於使道路恢復暢通，民眾行車往來安全無虞。

▲白鹿作亂巨樹傾倒中斷道路　泰崗往新光、鎮西堡道路恢復通車。（圖／記者陳凱力翻攝）

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關鍵字：泰崗,尖石,鎮西堡,新光,白鹿颱風

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