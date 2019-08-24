　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

CH-47直升機吊掛標語霸氣進場　職棒開球向國軍致敬

請按讚支持ETtoday新聞雲

運動員戰士紅不讓/系列二

軍聞社／記者卓以立臺中23日電

為慶祝九三軍人節，國防部108年軍人節系列活動「鋼鐵英雄紅不讓」職棒開球活動中部場次23日在臺中洲際棒球場舉行，陸軍司令部以「運動員戰士紅不讓」為主題，並邀請國軍官兵及眷屬一同共襄盛舉，期藉活動凝聚全民國防共識。

開球儀式，由陸軍司令部總士官長潘文清搭乘特戰突擊車，並揮舞著國旗進入球場，擔任開球特別嘉賓，為活動掀起高潮；開球後，陳司令並與中信兄弟球團合影，紀錄這特別的時刻。

職棒開球活動，首先由陸軍航特部CH-47直升機吊掛「運動員戰士紅不讓」標語進場，為職棒開球活動正式揭開序幕；緊接著登場的暖場表演，包含陸軍專校戰鼓表演、特戰官兵戰技操演、陸軍樂儀隊操演等精湛演出，讓現場觀眾驚呼連連。

運動員戰士紅不讓/系列三

運動員戰士紅不讓/系列三

領唱國歌前，特別安排由機步269旅官兵擔任舉護國旗重任，當巨幅國旗於外野區迅速展開後，再由陸軍領唱官兵代表帶領全場球迷齊唱國歌，不僅展現出國軍熱愛國家、守護國旗信念的壯盛軍容，更激發愛國心，彰顯國軍與國家密不可分之意涵。

此次中部場次活動在中華職棒中信兄弟球隊全力支持下，國軍官兵和現場球迷互動同樂，氣氛熱絡；值得一提的是，中信兄弟在球賽期間安排撥放「運動員戰士紅不讓」影片，向在場國軍英雄們致敬。

此外，結合本次活動，特別於球場外設置全民國防暨人才招募攤位，希望能以多元國防體驗，讓民眾進一步瞭解國軍，吸引優秀人才加入國軍行列。

陸軍司令部表示，除號召官兵進場欣賞球賽，以具體的行動，證明國軍力挺棒球運動的立場；更希望能藉由「運動員戰士紅不讓」活動，使國軍保國衛民的使命，與棒球球員奮戰不懈之精神互相鏈結，並透過交流與互動，宣揚全民國防理念，增進國人對全民國防事務的認同與支持。

運動員戰士紅不讓職棒開球活動　向國軍英雄致敬

ET快訊
「胖白鹿」加速！花東有望傍晚解除陸警　全島22:00脫暴風圈
郭台銘選總統？柯文哲自爆不當總幹事：我要當社會評論員
竹科工程師爽約艷人妻「1王戰2鳳」　壯漢帶把抓姦..仙人跳下
護國神山擋不了多久！白鹿逼近中颱估中午登陸恆春　午後風雨就來

關鍵字：軍聞社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

「002型」航母完成第7次海試　耗時22天歷來最長

CH-47直升機吊掛標語霸氣進場　職棒開球向國軍致敬

陸戰隊余奎麟「登上AIT粉專」！台史首位通過美軍海豹魔鬼訓練

模仿汽車達人「嘉偉」評價F-16V：塗裝老氣年輕人不會買啦　網笑翻：有聲音

懸掛青天白日滿地紅旗！美國海軍科學研究船停泊基隆港

緬北武裝衝突19死2000人逃難　解放軍重兵集結雲南邊境防蔓延

823砲戰61周年當天！美陸戰隊登陸船艦近年來首過台海

陸專家稱「台灣買快淘汰的F-16V被當凱子」　我軍斥：是4.5代戰機且CP值高

日計畫2020成立「宇宙作戰隊」！　1.5兆預算創歷史新高

美售台F16V...中國反應比M1A2戰車更大　原因曝光了！

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

男友帶她「自拍婚紗照」藏浪漫驚喜！　三仙台掏出鑽戒...她落淚：Yes，I Do

兄妹吵架..哥哥暴怒：別跟著我　暖男嗒嗒「高情商談心」開解！

因「簽牌沒中」棄養4個月小貓 阿伯狠丟籠走人：什麼貓來富！

《聲林之王2》正式開播！！！　美人魚開撩：要讓蕭敬騰愛上我

呂珍九片場過生日　IU親自買「鯊魚寶寶蛋糕」

「002型」航母完成第7次海試　耗時22天歷來最長

CH-47直升機吊掛標語霸氣進場　職棒開球向國軍致敬

陸戰隊余奎麟「登上AIT粉專」！台史首位通過美軍海豹魔鬼訓練

模仿汽車達人「嘉偉」評價F-16V：塗裝老氣年輕人不會買啦　網笑翻：有聲音

懸掛青天白日滿地紅旗！美國海軍科學研究船停泊基隆港

緬北武裝衝突19死2000人逃難　解放軍重兵集結雲南邊境防蔓延

823砲戰61周年當天！美陸戰隊登陸船艦近年來首過台海

陸專家稱「台灣買快淘汰的F-16V被當凱子」　我軍斥：是4.5代戰機且CP值高

日計畫2020成立「宇宙作戰隊」！　1.5兆預算創歷史新高

美售台F16V...中國反應比M1A2戰車更大　原因曝光了！

劉以豪霸氣狩獵郭雪芙！《不能是朋友》「6大激情畫面」網臉紅：心動了

當金城武、蔡依林師弟　王牌經紀人一年不到悔簽下大根...原因曝光！

記得先預約！桃園金蘭醬油博物館　還有季節限定口味霜淇淋

國民黨2020若敗吳敦義是戰犯　柯文哲：有反對的意見嗎？

跳入西子灣游泳勸阻上岸不聽　水中「盧」80分鐘…罰款10萬↑　

因應白鹿颱風侵襲　台南市災防辦一級開設

桃園26歲男酒測0.64　清晨喝茫「過彎沒煞車」撞死3環保志工

「胖白鹿」加速了！花東有望傍晚解除陸警　全島22:00脫暴風圈

台南又冒登革熱！東區30多歲男自主檢驗確診「因高雄姐姐在老家染病」

男友酒後拉扯＋踢踹　癡情女倒地仍求警：不要處罰他

這病害他小腿「破300個洞」！ 睡覺要拿水桶接嘆：比罹癌還慘

軍武熱門新聞

陸戰隊余奎麟「登上AIT粉專」

網學汽車達人嘉偉評F-16V：..

我軍：F-16V是4.5代戰機..

近年來首次！美海軍陸戰隊用登陸..

F-16V對上殲-20！1關鍵..

美售台F16V　中國反應大的原..

F-16V可對抗殲-20？解放..

「火紅雀」無人機採AI辨識系統

殲10C空警500赴泰！　鷹擊..

美國海軍科學研究船停泊基隆港

美E-2D降落航母傷4架戰機

宋忠平：台灣花四代機的錢買F-..

CH-47直升機吊掛標語霸氣進..

緬北武裝衝突19死　解放軍集結..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「20190823」超罕見　網喊長知識

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

路撿手機！妹子請客報答…神展開

白鹿颱風來襲　鄭明典：情況不一樣了

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本尊被神出

被具惠善光速打臉！安宰賢被抓包「偷改聲明標題」

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

遊覽車偷腥！閨蜜代班隨車　吃掉司機夫

深夜遇搭訕！女大生隔天「鼻眼滲血」慘死馬路…

缺角白鹿午後登陸！1天跑過台灣尾

快訊／蘇貞昌call out！三分鐘以後韓才接電話大喊...

幕後／蔡英文給隨扈2命令...她要下車見馬英九

竹科工程師爽約「1王戰2鳳」仙人跳下場曝

帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」神回應被讚爆

愛女被施暴流血　焦恩俊探班喊：打慘一點

更多

最夯影音

更多

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面