CH-47直升機吊掛標語霸氣進場　職棒開球向國軍致敬

軍聞社／記者卓以立臺中23日電

為慶祝九三軍人節，國防部108年軍人節系列活動「鋼鐵英雄紅不讓」職棒開球活動中部場次23日在臺中洲際棒球場舉行，陸軍司令部以「運動員戰士紅不讓」為主題，並邀請國軍官兵及眷屬一同共襄盛舉，期藉活動凝聚全民國防共識。

開球儀式，由陸軍司令部總士官長潘文清搭乘特戰突擊車，並揮舞著國旗進入球場，擔任開球特別嘉賓，為活動掀起高潮；開球後，陳司令並與中信兄弟球團合影，紀錄這特別的時刻。

職棒開球活動，首先由陸軍航特部CH-47直升機吊掛「運動員戰士紅不讓」標語進場，為職棒開球活動正式揭開序幕；緊接著登場的暖場表演，包含陸軍專校戰鼓表演、特戰官兵戰技操演、陸軍樂儀隊操演等精湛演出，讓現場觀眾驚呼連連。

領唱國歌前，特別安排由機步269旅官兵擔任舉護國旗重任，當巨幅國旗於外野區迅速展開後，再由陸軍領唱官兵代表帶領全場球迷齊唱國歌，不僅展現出國軍熱愛國家、守護國旗信念的壯盛軍容，更激發愛國心，彰顯國軍與國家密不可分之意涵。

此次中部場次活動在中華職棒中信兄弟球隊全力支持下，國軍官兵和現場球迷互動同樂，氣氛熱絡；值得一提的是，中信兄弟在球賽期間安排撥放「運動員戰士紅不讓」影片，向在場國軍英雄們致敬。

此外，結合本次活動，特別於球場外設置全民國防暨人才招募攤位，希望能以多元國防體驗，讓民眾進一步瞭解國軍，吸引優秀人才加入國軍行列。

陸軍司令部表示，除號召官兵進場欣賞球賽，以具體的行動，證明國軍力挺棒球運動的立場；更希望能藉由「運動員戰士紅不讓」活動，使國軍保國衛民的使命，與棒球球員奮戰不懈之精神互相鏈結，並透過交流與互動，宣揚全民國防理念，增進國人對全民國防事務的認同與支持。