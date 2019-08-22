小米9T升級版登台　搭載S855、首度推8G+256GB規格

▲小米9T升級版小米9T Pro正式登台，且首度為台灣消費者帶來8GB RAM +256GB ROM的大容量規格。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

繼6月下旬在台灣推出搭載高通S730處理器的小米9T後，小米台灣似乎發覺消費者對於升級版的小米9T Pro更有興趣，因此在今（22）日宣布在台推出「彈出式．超旗艦」手機小米9T Pro；且首度在台灣推出8G+256GB的容量選擇。

小米9T Pro搭載高通S855行動平台，配備後置4,800萬超廣角三鏡頭與前置2,000萬彈出式鏡頭，擁有4,000mAh大電量與支援27W快速充電，更首度為台灣消費者帶來8GB RAM +256GB ROM的大容量規格。

▼跟小米9T一樣，小米9T Pro擁有彈出式前鏡頭。（圖／記者邱倢芯攝）

小米9T Pro與小米9T一樣，採用彈出是自拍鏡頭設計，藉此達到真全螢幕的效果；小米9T Pro搭載6.39吋的AMOLED FHD+螢幕，擁有91.9%超高屏占比。且有別於傳統PWM調光方式，小米9T Pro採用DC調光可自動調整螢幕光暗，在低光環境下有效減低螢幕閃光。此外還擁有第七代螢幕指紋技術，增大感光面積，在指紋識別的成功率和速度將有着顯著的提高。

機身方面，小米9T Pro雙面皆採用第五代康寧大猩猩玻璃，以3D四曲面玻璃收弧機身設計，配合窄邊框設計提升手感。提供火焰紅或冰川藍兩色以奈米全息技術呈現獨特火焰紋理；偏好經典設計的用戶，可選擇碳纖黑，沉穩中顯現個性。小米9T Pro保留3.5mm耳機接口，同時支援多功能NFC及雙頻GPS。

小米9T Pro提供火焰紅、冰川藍與碳纖黑共三種顏色，售價新台幣14,999元，於8月27日起在小米商城mi.com、小米實體門市與PChome24h購物小米旗艦店火熱開賣，另於9月1日中華電信、遠傳電信、台灣之星與亞太電信開賣。

▼小米9T Pro提供火焰紅、冰川藍與碳纖黑共三種顏色。（圖／記者邱倢芯攝）

消費者凡於9月30日前購買小米9T Pro可獲得早鳥好禮小米雙單元半入耳式耳機一副與專屬手機保護貼一張（總價值新台幣460元），數量有限、送完為止。

而除了小米9T Pro外，今日小米台灣也同步推出了米家空氣淨化器 Pro與米家 LED 智慧檯燈 1S等新品，讓智慧家庭產品系列增添更多選擇。