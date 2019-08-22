淡海輕軌2024開進淡水老街　汽車列車混合通行

▲淡海輕軌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／新北報導

新北市政府捷運局21日舉行藍海線第二期設計方案說明會。新北捷運局表示，淡海輕軌藍海線串連淡水漁人碼頭、滬尾砲台、淡水紅毛城及淡水老街等觀光景點，預定2020年施工，2024年完工，至於民眾關心的淡水老街路段，將採取列車與汽車共同行駛路徑的C路權，軌道嵌入地面與地面切齊，且不架設架空電線，避免破壞老街景觀。

淡海輕軌綠山線已通車，藍海線第一期（V26淡水漁人碼頭至V28台北海洋大學）3站明年通車，藍海第二期6站（V21淡水站至V26淡水漁人碼頭）預計明年發包。新北市政府捷運局21日晚間，辦理淡海輕軌第二期基本設計地方說明會，邀集地區議員、里長及居民共同討論目前的設計方案，以期能順利推動第二期藍海線，帶動淡海觀光再生。

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淡水老街路段 採單軌行駛、調整為C型共用路權

新北捷運局表示，藍海線第二期採更簡易的候車站型式，老街路段僅有單軌，交會於文化路與中正路併為雙軌，沿臺2乙線往西佈設至淡水漁人碼頭，全線皆為平面路線，共設置6座平面車站；此外，第二期將輕軌調整為C型共用路權，內側車道輕軌與公路車輛共用，外側車道供公路車輛使用，可維持道路雙向4車道配置。

不架設空中纜線，避免破壞老街景觀

中山路是採輕軌單軌營運，通車後可維持目前的雙向各二車道，且新市鎮發展成熟及淡江大橋通車後，交通環境空間會重整，公車路線調整分流，來減低舊市區及中山路的交通負荷。此外，除了老街段採高蓄電量列車無架空線營運外，其他有架空線路段都會妥為整理電桿供電系統，透過良好的設計，改善都市景觀。

綠色軌道運輸 帶動地方觀光再生

國外許多觀光景點路面電車與公路車輛共用路權之經驗行之有年，也都透過綠色軌道運輸帶動觀光再生，臺灣地區用路人素質及守法觀念絕不遜於國外，在老街段行駛亦會透過營運管理手段管制，安全絕對是第一考量。

為保有沿線河岸景觀，老街段路寬僅12公尺寬，因此不以高架型式建置輕軌。淡海輕軌藍海線串連淡水漁人碼頭、滬尾砲台、淡水紅毛城及淡水老街等觀光景點，將輕軌綠色運具之意象融入淡水文化重鎮，是讓淡水觀光再生的關鍵契機。

▲淡海輕軌第一線藍海線路圖。（圖／新北市捷運工程局提供）

▲淡海輕軌第二期藍海線路圖。（圖／新北市捷運工程局提供）