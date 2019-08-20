兩岸文博會11月廈門登場　為「金雞百花」設專題展區

▲上屆海峽兩岸文博會「台灣生活館」。（圖／記者蔡紹堅攝影，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

第十二屆「海峽兩岸文博會」將於11月1日至4日在廈門國際會議展覽中心舉辦，本屆結合文創旅遊理念，以「文旅，共生」作為辦展概念，並藉「金雞百花電影節」在廈門舉辦，設立專題展區，盼能引入金融資本、前沿技術，及促進跨行業合作。



據了解，本屆文博會分為五個專業板塊，包含省市名企板塊、文創旅遊板塊、工藝藝術板塊、創意設計板塊、數字影視板塊。其中「數字影視板塊」藉金雞百花電影節舉辦契機，設立了專題展區，為廈門影視行業提供展示平台，盼能引入金融資本、前沿技術，促進跨行業合作。

▼金門縣在文博會展覽攤位。

本屆也首次設立超過6500平方公尺的「台灣精品展區」，展區內包含金門、南投等縣市主題館，還涵蓋了文創人才對接內容的活動、各類具有台灣特色的展商；持續舉辦台灣文創購物節，新增旅遊文創館、特色旅遊小鎮展示。人才培養方面，包含銘傳大學、樹德科技大學、亞洲大學、實踐大學等台灣大學也都會再度參展。

福建省文化和旅遊廳副廳長、海峽兩岸文博會組委會辦公室副主任黃葦洲表示，本屆海峽兩岸文博會突出文旅融合，除設置福建省文旅融合展區外，還將舉辦由中國旅遊研究院等權威機構主辦海峽兩岸文旅交流大會，邀請海峽兩岸文旅著名IP項目方和嘉賓進行交流分享，為海峽兩岸文旅企業家提供交流合作商機；舉辦夜間旅遊演藝經濟創新發展高峰論壇等多項活動。