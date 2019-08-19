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社會 社會焦點 保障人權

駕照遭吊銷他仍「酒駕」　中山高上撞護欄…昏迷送加護病房

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圖文／鏡週刊

今（19）日凌晨1點多國道警方獲報，有一輛白色轎車於中山高北上52公里連接機場系統匝道上失控翻覆，立即通報線上巡邏員警前往查看，並通知救護車趕往現場支援。

警消抵達現場後，轎車內的29歲張姓駕駛已自行爬出車外，但卻陷入昏迷狀態，救護人員趕緊將張男送往醫院急救，目前仍在加護病房觀察中，所幸並無生命危險，但檢驗其血液中的酒精濃度，已超過法定標準，涉及公共危險罪。

  1. 張男的轎車翻覆後，頭下尾上的立在護欄外的草地上。（翻攝畫面）
  2. 張男轎車翻覆後，車頭毀損嚴重。（翻攝畫面）

據警方調查，張男疑似酒後行經該路段時，不慎撞上匝道口左側護欄，導致整輛轎車失控，連續撞斷了數個防撞桶及導桿後，再撞上國道2號下方涵洞牆壁，車輛就像被人往下插一般，直立在匝道草叢與水泥柱旁。

警方更查出張男之前就已因酒駕而遭吊銷駕照，此次卻仍酒駕上路肇事，國道警方呼籲用路人應遵守交通則，酒後（包含飲用任何含有酒精類食物，例如薑母鴨、燒酒雞）不得駕車，開車上路前、後座乘客均應依規定繫上安全帶，以免遇到狀況應變不及。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


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關鍵字：鏡週刊,中山高,酒駕,駕照

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