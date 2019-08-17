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人人搶當神射手！BB彈射擊賽成暑假招牌活動　口碑好年年爆滿

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▲▼BB彈射擊比賽好口碑，年年舉辦民眾搶爆。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲暑期保護少年－青春活力BB彈射擊比賽。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

台北市內湖警分局大禮堂16日下午2時，有許多大朋友、小朋友、青少年聚集在此，臉上皆露出興奮期待的表情，原來他們是要參加青春專案活動「保護少年－青春活力Fun暑假」BB彈射擊比賽！希望藉此提醒學子，在暑假期間應從事正當休閒娛樂，遠離犯罪誘因場所。

▲▼BB彈射擊比賽好口碑，年年舉辦民眾搶爆。（圖／記者孫于珊翻攝）

活動由內湖分局分局長李權哲開場，向參賽家長與孩子們宣導反毒品、反詐騙反幫派、反校園霸凌、婦幼安全、交通安全、安居專案及反賄選等議題。

接著再由基隆市生存遊戲運動協會胡理事長向參賽者介紹BB槍的使用安全與規範，藉由BB彈射擊與生存遊戲來培養健康良好休閒娛樂的概念，達到遠離毒品與犯罪目的，共創美好生活。最後透過激烈比賽，產生出第一名至第五名最佳射手，並頒發獎狀及精美獎品以資鼓勵。

▲▼BB彈射擊比賽好口碑，年年舉辦民眾搶爆。（圖／記者孫于珊翻攝）

李權哲表示，每年舉辦BB彈射擊比賽已成為內湖分局的招牌活動，有口皆碑！除了能增加親子間互動，活動中穿插犯罪預防及交通安全宣導，還能讓正確的法治、安全觀念深植民心，進而達成「活力內湖居家好安全」的最終目標。

▲▼BB彈射擊比賽好口碑，年年舉辦民眾搶爆。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼BB彈射擊比賽好口碑，年年舉辦民眾搶爆。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲內湖分局李權哲與參賽小朋友合影鼓勵。（圖／記者孫于珊翻攝）

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關鍵字：BB彈,射擊,內湖分局,青春專案

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