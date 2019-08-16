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80歲嬤上山採粽葉未歸　警民大動員…她跌坐草叢發呆到天黑

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▲8旬婦上山採粽葉，迷途9小時後才被找到帶下山，所幸並無大礙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲8旬嬤上山採粽葉，迷途9小時後才被找到帶下山，所幸並無大礙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮1名8旬嬤，13日早上8時許，獨自上山採粽葉，不料到了下午2時許，家人未見返家，擔心發生不測，女兒趕緊報警救母，警方立即動員民力，馳赴山區展開搜山行動，所幸不負眾人耗時的努力下，於下午6時許，成功在竹南鎮南港里山區草叢內，尋獲神色恍惚呆坐地上的阿嬤，大伙不禁開心的歡呼，一同將老人家安全護送返家休息。

警方表示，13日下午2時許接獲民眾報案後，立即通知鄰近埔口派出所同仁並發動義警、民防約8人，即刻上山尋找，因山區遼闊且也無手機可連絡，十分艱鉅，不過大伙憑著鍥而不捨的精神，終於在太陽下山前，在離阿嬤住家約4公里外的竹南鎮南港里山區草叢內發現阿嬤全身無力虛脫、精神恍惚地蹲坐地上。

▲8旬嬤被找到後，警方用巡邏車將她護送下山休息。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲8旬嬤被找到後，警方用巡邏車將她護送下山休息。（圖／記者黃孟珍翻攝）

白沙派出所員警吳漢仁表示，經警方輕聲詢問阿嬤身體、精神狀況如何，阿嬤才宛如「重開機」一般回神反問警方：「現在幾點了？你們怎麼會來這裏？」員警回答阿嬤因她離家甚久未歸，家人十分擔心，報案請警方上山尋人，而時間已經來到傍晚6點了。

阿嬤聽完吃驚地向警方說，她步行一路循山徑採粽葉，未曾進食也沒喝水，到最後感到疲憊只好先坐下休息，沒想到竟過了快10小時。大伙聽完十分訝異，年近8旬老婦人，怎麼會有這般超人體力，經檢查阿嬤身體狀況無礙後，大家協力將她帶下山，安全護送回家休息，結束一場老嫗鬼月山中歴險記。

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關鍵字：8旬嬤,採粽葉,迷路9小時

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