久看3C產品好傷眼　模特兒分享保養秘訣：眼霜+按摩...讓自己不顯老

▲職業模特兒Maggie平時都會用眼霜保養眼周肌膚。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／台北報導

現代人工作、休閒總離不開電腦、手機的大小螢幕，不但讓眼睛疲勞還會讓眼周的細紋、黑眼圈出現。身為職業模特兒的Maggie就表示，自己的工作常常需要面帶微笑，如果眼周保養沒做好，魚尾紋跑出來就會讓自己顯老，她的保養秘訣是使用眼霜，加上眼周按摩，讓自己不顯老。

眼周肌膚是全臉很脆弱的地方，而且也是最難保養的部位，一不小心沒有保養好，徒增了細紋還會讓自己超顯老。Maggie表示，平常3C產品使用量非常大，總是用手機螢幕觀看，一旦用眼過度，會讓自己的眼周血液循環不好，增加黑眼圈跟細紋，再加上自己到了「一定的年紀」後，就會開始思考自己平時的保養是否該加強，因此就會使用眼霜保養眼周。

「我早晚都會擦眼霜來進行保養！」Maggie指出，雖然早晚都擦，但是每次的量不會很多，因為眼周的肌膚比較敏感，有時候擦太厚會長出小肉芽，所以通常都會薄擦。眼睛疲累時也會搭配一些按摩手法來增加眼周的血液循環。

不過，皮膚科醫師表示，擦滋潤型的眼霜，並「不會」造成眼下肉芽，常見的眼周小顆粒有皮脂腺、粟粒腫、汗管瘤，這些多跟體質相關。

▲手機、平板、筆電，是很多人隨身攜帶的重要工具，也讓不少愛美女性，思考如何保養眼周肌膚。（圖／ETmall)

有時候，Maggie不僅會擦眼周，就連整張臉也都會「不惜成本地擦」；不過有些人可能會疑惑，拿眼霜擦整張臉不會太油膩嗎？Maggie解釋，自己選擇的眼霜通常不會是非常滋潤型的，而是偏好清爽型的眼霜，所以即便擦到全臉肌膚也不會有任何不適反應。

不過Maggie也說，如果當天要拿眼霜擦整張臉，那麼前面的保養步驟就會簡單一些，她自己的做法通常是僅使用化妝水，搭配一般保濕型的乳液，最後再把眼霜作為精華露的概念在做使用。

Maggie認為，用眼霜保養其實相當重要，因為眼部周圍比較容易乾燥，平常保養又比較不容易做到這麼局部，所以眼霜對她來說就是可以讓臉的局部細節可以達到加強保濕。因為臉部往往最快長皺紋的部位就是眼周，如果眼周的保濕做不夠，那麼小細紋就會變得很多，模特兒的工作都是常常需要面帶微笑，如果沒有做好眼部保養，某天一笑魚尾紋跑出來，那就救不回去了，所以想要預防小細紋跑出來，平常就要做好眼周的保濕。

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