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美國海軍官員證實：2軍艦訪香港請求「遭中國政府拒絕」

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▲▼美國海軍「綠灣號」兩棲運輸艦（USS Green Bay）。（圖／翻攝自臉書／USS Green Bay）

▲美國海軍「綠灣號」訪香港請求遭中國拒絕。（圖／翻攝自臉書／USS Green Bay）

記者錢玉紘／綜合報導

香港反修例示威持續進行中，美國CNN今日的報導中指出，中國政府拒絕美國海軍的兩艘船艦停靠香港，但未提供任何理由或相關資訊。美國總統川普昨日在推特上喊冤，不懂為何香港的問題要怪在美國頭上，同時爆料中國解放軍軍隊已經在香港邊界。

美國海軍太平洋艦隊副發言人克里斯滕森中校（Nate Christensen）向CNN發出聲明表示，美國海軍「綠灣號」兩棲運輸艦（USS Green Bay）以及「伊利湖號」飛彈巡洋艦（USS Lake Erie）停靠香港的申請被中國拒絕。「綠灣號」原先預計在8月17日抵達香港，「伊利湖號」則是在下個月。

克里斯滕森在聲明中提到，「美國海軍過去有許多成功停泊船艦在香港的紀錄，我們很期望可以繼續下去」，不過此次中國政府並未提供拒絕請求的理由或相關資訊。

這也不是中國政府第一次拒絕美國船艦訪香港，2018年9月，北京政府就曾拒絕美軍的「大黃蜂號」航空母艦（USS Hornet）。

過去兩個月，香港反對修「逃犯條例」的示威行動越演越烈，中國政府則指控美國以及其他外國政府在背後支持。美國總統川普昨日在推特中喊冤表示，「很多人針對香港的問題，怪罪我或是美國，我實在無法想像是為什麼？」，另外他也提到，根據情報機構的資訊，中國政府的軍隊已經移動到香港邊界了。

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