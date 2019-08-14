法官濫權！女助理當家僕「看房出題」都要做　同事看不下去舉報

圖、文／鏡週刊

新竹地院資深庭長吳振富，最近傳出違法濫權，將法官助理當成家僕使喚，替女兒徵選家教時，請助理替他面試，買房子也拗助理幫他看屋，就連要休假要到香港旅行，也請助理替他與家人訂機票及規劃行程。最嚴重的是，吳振富在外兼課，竟也請助理幫他蒐集上課用的資料及出考題，不僅公器私用，還利用助理賺取鐘點費。

▲新竹地院庭長吳振富將法官助理當私人祕書使喚，將面臨懲處。（圖／鏡週刊提供，下同）

新竹地院發現後，認為依法律規定，法官助理只能辦理法院公務，但卻被派去辦理吳振富的私人事務，決定不讓吳振富延任庭長職務，並立即將女助理調職保護且通報司法院。由於淘汰不良法官是司法改革的重要工作，司法院已準備對吳振富從嚴議處。

風評頗佳的新竹地院資深庭長吳振富，7月初傳出可能將被免除庭長職務，令不少法界人士訝異，有法官猜測，吳振富一定是出事了，並在院方內部引起議論。本刊調查，吳因涉及公器私用，將國家配給他的法官助理當成家僕使喚，行徑十分離譜，勢將遭到處分。

據確知，吳振富脫序的行為之所以遭舉發，是因他日前帶家人赴香港旅行，明明屬於私人行程，卻請女助理幫他找旅行社、訂機票及規劃行程，遭新竹地院其他法官發現，替女助理抱不平，司法院及新竹地院收到相關訊息後極為重視，立即展開調查。



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