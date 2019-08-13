道歉就撤告！留言嗆金溥聰「金狗男寵、有夠gbye」　男硬氣到底下場曝

▲國安會前秘書長金溥聰遭王男在網路上指名道姓辱罵，憤而提出告訴。（圖／記者林敬旻攝）

記者莊智勝／台北報導

新北市泰山區一名王姓男子因不滿禁菸法案遲遲未通過，於107年間在新聞下方留言，謾罵國安會前秘書長金溥聰「金狗男寵」、「狗雜禍害歹浣有夠gbye」等語，遭金溥聰提告妨害名譽。在王男到案後，金溥聰提出要求，只要他願意道歉和解，即可撤告，惟王男態度十分強硬，不但不認錯，也拒絕道歉要求。台北地院法官考量王男犯後態度不佳，且雙方未達成和解，因此判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案可上訴。

判決書內容指出，王男因不滿禁菸法案未在立法院通過，於107年6月19日於住處電腦登入暱稱為「殺光燒金鬼奴和狗煙奴」帳號，並於相關新聞下方留言痛罵「煙奴不要怕，快找金溥聰金狗男寵，金狗一個電話撤環保署開騎走禁菸法案，雖然現在得報應心肌梗塞，但還沒死，一定幫煙奴當靠山，把煙吐進金狗辟眼，金狗就high了。」翌日，王男還在另則「火燒車夫妻雙亡」新聞下方以同帳號留言「金溥聰金狗男寵收煙商數億賄賂，一通電話撤開騎走禁煙法案，歹浣螂天天被煙噴，一年100億個煙屁股到處亂丟，馬煙九還包庇，這兩支X交狗雜禍害歹浣有夠gbye，會分屍，會吃人，應該燒死。」等語。

充滿侮辱、毀謗，且直接指名道姓的言論曝光後，金溥聰憤而提出毀謗告訴。台北地院開庭時，王男坦承上開2串留言確實為他所寫，但矢口否認有任何妨害名譽犯行，甚至還辯稱自己的言論是「為了公益」，直言「金溥聰把台灣弄得比菲律賓還不如！」

而金溥聰則向王男提出條件，只要他願意在2則留言下方誠懇致歉，留下道歉啟事並提出一份書面道歉函，即可撤回告訴。但王男態度相當強硬，堅持拒絕向金溥聰道歉。法官考量王男到案後仍不認罪，犯後態度惡劣，且拒絕道歉錯失和解契機，因此依散布文字毀謗罪嫌判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。