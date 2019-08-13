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台、港、韓連續28天「詭話連篇」　LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》登場

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲台、港、韓連續28天「詭話連篇」　LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》登場。（圖／LINE WEBTOON提供）

▲LINE WEBTOON推出《鬼影實錄異噬界》。（圖／LINE WEBTOON提供）

記者姚惠茹／台北報導

台灣最大行動漫畫平台LINE WEBTOON宣布推出年度鬼月驚嚇系列《鬼影實錄異噬界》，邀請8位台、港超人氣創作者，以及20位韓國創作者加入驚嚇行列，即日起至今年9月8日止，連續28天每日放送人和鬼之間所發生的各種詭異故事。

同時，LINE WEBTOON宣布，備受矚目的超人氣作品《鬼傳口談》第二季正式開始連載，將使恐怖氣氛加倍，而且《鬼影實錄異噬界》連載期間還有推出限定好康活動，只要讀者完成指定任務就有機會獲得LINE WEBTOON回饋型代幣10枚，以及 MyCard LINE指定卡等好禮。

▲台、港、韓連續28天「詭話連篇」　LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》登場。（圖／LINE WEBTOON提供）

▲《成為你的圖鑑》故事融入現代熱門的AR手遊。（圖／LINE WEBTOON提供）

LINE WEBTOON表示，鬼月特輯自2015年開始推出，每次以不同主題推出廣受好評，成為農曆七月的最夯話題，今年的《鬼影實錄異噬界》則是將人和鬼之間發生的各種詭異現象，創作成28話驚悚故事。

▲台、港、韓連續28天「詭話連篇」　LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》登場。（圖／LINE WEBTOON提供）

▲《葷神》將網路議題與台灣民俗財神結合，利用手機 App 占卜。（圖／LINE WEBTOON提供）

第一波集結多位台、港人氣創作者，推出一連串貼近日常生活的科技驚悚漫畫，包含鬼王阿慢的《恐怖網購》，描述主角無緣無故獲得的網購金，竟買來一堆讓人毛骨悚然的商品？！還有驚悚大師Pony在《葷神》裡將網路議題與台灣民俗財神結合，利用手機App占卜，預言即將成真，以及懸疑新秀M蜥創作的《成為你的圖鑑》，故事融入現代熱門的AR手遊，走進真真假假的虛擬環境中。

▲台、港、韓連續28天「詭話連篇」　LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》登場。（圖／LINE WEBTOON提供）

▲無緣無故獲得網購金，竟買來一堆讓人毛骨悚然商品的《恐怖網購》。（圖／LINE WEBTOON提供）

第二波《鬼影實錄異噬界》首度加入韓國的作品，大動作邀請20位韓國創作者，以「鬼使用說明書」為主題，描述召喚鬼魂的方法，其中包括LINE WEBTOON平台人氣漫畫、即將翻拍成韓劇的《驚悚考試院》創作者kimyongki 、《奇奇怪怪》創作者吳城垈及熱門新作《迎死tagram》的創作者玲也加入鬼月特輯創作。

▲台、港、韓連續28天「詭話連篇」　LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》登場。（圖／LINE WEBTOON提供）

▲《鬼傳口談》以鬼的角度陳述一個又一個比鬼魂更可怕的人心。（圖／LINE WEBTOON提供）
 
此外，讓台灣讀者引頸期盼的《鬼傳口談》第二季正式開始連載，2017年《鬼傳口談》第一季在LINE WEBTOON上線後廣受讀者好評與熱烈討論，為 LINE WEBTOON 前十大人氣作品，內容以鬼的角度陳述一個又一個比鬼魂更可怕的人心，搭配著唯美精緻的畫風，強烈的反差感讓讀者久久不能忘懷。

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關鍵字：LINE WEBTOON,鬼影實錄異噬界

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