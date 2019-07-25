遭同社區男跟蹤？女罵「死變態」　他回「妳的長相，看了就想吐」

▲ 跟蹤？女罵男「死變態」，男回嘴「妳的長相，看了就想吐」。（圖／示意圖與本案無關／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名女子懷疑被住同社區男子長期跟蹤，有一天發現男子又跟蹤她，被女子攔下質問。警方介入調處時，男子說，「女子的長相，看了就想吐」，女方控告他涉嫌妨害名譽，罵他「死變態」，男子也反告妨害名譽。檢方查無相關證據，對2人處分不起訴。

檢警調查，常姓女子和江姓男子住同社區，常女懷疑江男經常跟蹤她，某天晚間常女走到社區中庭時，看見江男，認為江男又在跟蹤她，便攔下他質問，「為何一直跟蹤我？」

警方調查時，江男認為常女阻攔下他涉嫌妨害自由，常女還出口罵他「死變態」涉嫌妨害名譽。常女則指江男對她說，「妳也不看看妳的長相，長成怎樣？我跟蹤妳？我看到妳，我會想吐」，認為公然侮辱她，也要告江男妨害名譽。

檢方偵訊時，常女和江男都均否認犯行。常女辯稱，事發當天，只是口頭叫他不要走，並沒有罵江「死變態」。江男辯稱，確實有說「不看看妳的長相」、「看到妳我會想吐」，但並不是在罵人，也沒有跟蹤常女。

檢方調閱社區監視器錄影及員警密錄器畫面，無法認定江男有跟蹤常女行為，江男說「看了想吐」，聽他語氣是在為自己辯解。畫面常女未對江男有說出「死變態」的話語，2人行為均未符合妨害名譽、妨害自由犯罪構成要件，罪證不足偵結不起訴。