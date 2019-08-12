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工地「像骨牌」被吹掀！　彰化龍捲風威力驚人　

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記者唐詠絮／彰化報導

受到西南氣流影響，彰化從11日下午就開始吹起狂風，12日清晨開始降下暴雨，不少地方都有淹水災情傳出，在鹿港、埔鹽及秀水都有民眾拍下龍捲風出現的蹤跡，甚至有網友po下一段40秒的影片「番花路工地有龍捲風」，威力驚人，正在建築中的工地，被一陣狂風掃過，就像骨牌般全部被掀開，超級恐怖。

▲彰化龍捲風威力驚人將工地吹掀了。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

▲彰化龍捲風威力驚人將工地吹掀了。（圖／翻攝自彰化踢爆網，以下同）

對此彰化縣議員李成濟指出，上午在轄區內巡視，也尚未聽說有工地因為龍捲風有人員傷亡的意外傳出，但因為花壇鄉是易淹水區，還是希望外出民眾，能做好防護，多一分預防，就能減少一分災害。

▲彰化龍捲風威力驚人將工地吹掀了。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

▲彰化秀水網友拍下龍捲風。

中央氣象局預報員李孟軒表示，龍捲風出現的時間不長，而就以當時的天氣條件來看，比較旺盛的對流加上風速偏強，適合龍捲風的生成，但可能因時雨量只有40毫米，以致於龍捲風一下子就不見了。

也有網友站在頂樓拍攝，將影片po網《愛秀水說秀水》，「早上起床看到了一條龍捲風的尾巴，差點就跟地上的農田連成一直線，這幾天風蠻大的大家要小心！」也有埔鹽鄉民眾上午要出門上班，拍攝到龍捲風，還將擺在地面的花盆都吹到碎裂，可見風勢應該很強大，讓網友直呼，真的太恐怖了。

▲彰化龍捲風威力驚人將工地吹掀了。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

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關鍵字：龍捲風,工地,骨牌,番花路

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