台警消超威！　成都世界警消運動會勇奪4金3銀8銅

記者張君豪／台北報導

「2019年第18屆世界警察消防運動會」於2019年8月8日至18日在大陸四川成都舉行。目前賽事進行到第3日賽程結束，台灣警消健兒共計有游泳、半程馬拉松、柔道、掰手腕、越野跑等5項賽事。我國選手勇奪4金3銀8銅，戰果輝煌。

▲世界警消運動會女子柔道選手包含保一總隊韓宜頻、新北警局盧靜盈、黃佩紋（左起）勇奪3面金牌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲世界警消運動會3天賽程結束、台警柔道選手勇奪4金。（圖／記者張君豪翻攝）

其中台灣警方女子柔道代表隊巾幗不讓鬚眉，戰功彪炳、台灣警方代表隊由新北市警局三重分局警員黃佩紋、金山分局警員盧靜盈及保安警察第一總隊隊員韓宜頻等3位參賽選手，一舉奪下3面金牌。其中盧靜盈更3度問鼎世界警察消防運動會，2度獲得金牌，締造柔道女子組18歲以上無限量級2連霸冠軍殊榮！

警消男子柔道代表隊表現也相當亮眼，桃園市警察局警員連英傑則首次參加世界警消運動會，以81.8公斤劣勢參加柔道男子組18歲以上、90公斤以下賽事。以初生之犢不畏虎精神，2度擊敗蒙古勇士獲得金牌。

連英傑父親連金河目前也是新北市警局訓練科科長，連英傑從小特別喜愛柔道、在家人鼓勵下工作之餘認真投入訓練，一家四姊弟均在此運動項目發光發熱，堪稱典型的柔道世家。連員胞姊連珍羚現為我國奧運儲備選手，8月底將赴東京參加世界盃柔道比賽，積極備戰2020東京奧運。

「2019年第18屆世界警察消防運動會」前3日賽程台灣警消健兒取得輝煌戰績。警政署期許代表隊選手，在未來的賽程選手能持續過關斬將，爭取佳績為國爭光！

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