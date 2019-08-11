百歲老父過世11日　管中閔臉書貼舊照緬懷「來世再續父子緣」

▲管中閔在臉書PO文悼念父親。（圖／翻攝管中閔臉書）



記者柯振中／綜合報導

台大校長管中閔的父親1日在家中過世，享嵩壽100歲。對此，管中閔11日在臉書上貼出時空橫跨數十年的照片，同時附上「此生親情猶未盡，來世再續父子緣，爸爸再見」的文字，以感念父親，讓眾人紛紛致意，「校長，請節哀！」

管中閔去年遇上了「卡管」事件，2018年1月5日，他在台大校長遴選中脫穎而出，預計2018年2月1日上任，但1月9日卻被爆料，除了擔任教職以外，還任台灣大哥大獨立董事；而台哥大副董事長、遴選委員蔡明興有「利益投票的嫌疑」。經歷許多風波，管中閔今年1月8日正式出任台大校長。

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管中閔的父親1日在家中疑似因病過世，享嵩壽100歲，當時管中閔接到消息，立刻趕回家中，處理後事。隨後，台大校方表示，謝謝眾人對校長的關心，但這屬於私事範疇，校長不方便回應。

▼管中閔PO文悼念父親，照片有一家人的合影。（圖／翻攝管中閔臉書）



管中閔11日在臉書上PO文稱，「此生親情猶未盡，來世再續父子緣，爸爸再見。」他同時附上7張照片，這些照片記錄了管中閔從小與父親的相處，時間橫跨數十年，充分顯現了對父親的思念。

眾多管中閔學生、台大學生看完後，紛紛在底下留言勸慰，「校長，請節哀」、「敬愛的管校長，請節哀保重」、「老師節哀順變，也請多保重身體」、「管老師，請節哀，保重身體」。

▼管中閔與父親的合影。（圖／翻攝管中閔臉書）

