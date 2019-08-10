1歲娃送托遭咬傷「家長反映後被退學」　托嬰中心：不實指控

▲女嬰媽媽對於托嬰中心的回應非常失望，遂將照片ＰＯ上網，引發眾議。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1間私立托嬰中心，日前被人投訴指稱自己的1歲半的女兒，送去中心的第2天，就被「同學」咬傷；但中心都沒有任何的通知或是解釋，因此女嬰家長隔天便到中心詢問原由，咬人的家長也到場表示歉意；但中心卻在放學時通知家長，用無法單獨照顧女嬰為由，希望女嬰可以換家托嬰中心，為此女嬰母親無奈又失望的表示，因為對方是高官，所以被咬的卻要被退學？更自責無法替自己小孩討公道。

女嬰母親表示，當下與男童家長溝通後，原以為這事情就此平息，沒想到放學時要接小孩時，托嬰中心主任主動約談，並希望自己的女兒可以轉到別的地方，此話讓他當場傻眼，認為怎會是被咬的要被退學，深深覺得自己受到屈辱。女嬰母親將發生的經過ＰＯ在網路社團《靠北苗栗》裡，立刻引起大家熱議，紛紛表示「到底是哪間托嬰中心啊」、「高官很了不起嗎」、「咬人沒事，被咬的要退學？」

托嬰中心「黃主任」指出，當下小朋友被咬時，立刻作了冰敷處理，等到女嬰父母來時也主動告知此事，怎料隔天女嬰就沒出現了，中心也主動打電話聯絡家長；黃主任也說，因為現階段的孩子正值「口慾期」，雖說咬人是不對的行為，但突如其來的動作卻不一定來的及阻止；而女嬰父母堅持無法接受小孩再1次的發生被咬事件，托嬰中心才會建議家長是否1對1褓姆的環境會更符合他們的期待。

黃也強調，每位小孩都是家長的心肝寶貝，中心可以體會家長因幼童被咬而身體受傷，父母心生不捨，導致對中心有些不滿；但該幼童來中心僅三3日，還在適應期，雙方也尚未簽立任何托育契約，但中心絕無不願意收托一事，其不實指稱中心退托、態度不佳等情事絕對都是子虛烏有，本中心將收集相關資訊，必要時保留法律。