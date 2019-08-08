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Watch Active2聯名款登場　Under Armour要讓跑者達成體適能目標

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▲▼Galaxy Watch Active2與Under Armour聯名的智慧錶。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Galaxy Watch Active2與Under Armour聯名的智慧錶。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／紐約報導

雖然在Note 10發表會前，官方就以新聞稿的方式介紹過新穿戴式產品Galaxy Watch Active2，不過在本次的活動中，又推出了Galaxy Watch Active2與Under Armour聯名款，號稱是針對渴望提升體適能至全新境界的菁英跑者設計。

這次已不是Under Armour第一次與穿戴式產品聯名，先前該公司也有 與HTC的穿戴手環聯名。

根據三星指出，Galaxy Watch Active2與Under Armour聯名的智慧錶，將帶給使用者Galaxy生態圈體驗，包括一系列的獨特功能，例如基於步頻的即時教練指導，以及透過MapMyRun提供的Premium服務串連全球陣容最龐大的體適能社群，讓用戶只需動動手腕，即可快速獲得體適能資訊、直觀的健身指導，以及更完整的運動訓練。

新登場的Galaxy Watch Active2 Under Armour聯名款，可以串連UA HOVR系列智能晶片運動鞋與獨特的MapMyRun體驗，協助跑者改善跑步形態，進而幫助他們提升運動表現。

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關鍵字：Galaxy Watch Active2,Under Armour,體適能,MapMyRun

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