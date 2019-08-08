快訊／考量強颱利奇馬、地震　民進黨18銅人進駐競辦記者會取消

▲蔡英文競選連任辦公室成軍記者會，因為地震天災而取消，工作人員收拾場地。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

先前傳出總統蔡英文連任競選辦公室與黨中央有心結，民進黨8日上午本來要舉行記者會，由黨主席卓榮泰率「18銅人」進駐競辦，打破中間隔閡；不過，清晨發生強震、颱風利奇馬也轉為強颱，因此火速在一早取消記者會。

蔡英文目標2020爭取連任，競選辦公室已經逐漸成形，不過初選期間黨主席卓榮泰、黨秘書長羅文嘉等人，跟挺英人馬傳出有心結未解，外界甚至用「雙頭馬車」，來形容競辦與黨中央的狀態。

為了解決兩邊人馬之間的嫌隙，卓榮泰本來預計在8日上午舉行記者會，帶著「18銅人」正式進駐競選辦公室，成為接下來黨中央與競選辦公室之間的溝通橋樑。

不過，根據中央氣象局的地震報告，8日清晨5時28分發生芮氏規模6.0的有感地震，震央位於台灣東部海域；此外，颱風利奇馬以每小時15公里速度，向北北西進行逼近台灣，氣象局上午8時30分發布利奇馬陸警，首波警戒區域出爐，包含台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮。氣象局表示，利奇馬也在上午8時分轉為強颱。

因此，民進黨中央雖然已經把記者會現場佈置完成，也有諸多記者已經抵達會場，但在考量颱風與地震的狀況下，火速宣布取消。