與養子謝維洲斷絕關係　謝長廷貼文藏聖經故事盼子回頭

圖文 / 鏡週刊



駐日代表謝長廷去年底與養子謝維洲斷絕父子關係後，4日在臉書上透露，謝維洲去年選舉負了債，落選後已改了姓隱了名，低調反省。貼文當中，謝長廷還特地引用聖經中的「浪子回頭」故事，隔海向謝維洲喊話，透露出依然愛子心切。

謝長廷4日在臉書上驚爆，有媒體求証謝維洲自殺住院的消息，但他強調，「這完全是假新聞」，謝維洲從政4年，性格上完全不適應，又被貼上政二代的標籤，精神一直痛苦不堪，言行跟著扭曲，去年選舉也負了債，落選後他改了姓隱了名，低調反省，努力想擺脫過去的政治連結，過著平常人的生活。

貼文當中，謝長廷特地附上了聖經上「浪子回頭」的2張照片。故事中，浪子揮霍金錢，很快一無所有，但當他走投無路，回心轉意投靠父親的時，沒想到卻得到父親完全的接納，父親不計前嫌，歡迎兒子回家，並吩咐僕人拿上好的袍子給兒子穿，將戒指戴在他手上，把鞋穿在他腳上，甚至說：「因為我這個兒子，是死而復活，失而又得的。」

聖經的故事強調，父親心中的愛，是看重兒子悔改更甚於他以前犯的錯，且沒有什麼錯，是慈愛的天父無法原諒的，若做錯事，只要憑智慧與勇氣、認錯悔改，就會得到上帝的赦免。



更多鏡週刊報導

【謝長廷斷父子情7】謝長廷驚爆子傳出自殺 獨家直擊謝維洲人在這裡

【謝長廷斷父子情6】政治版孤雛淚 2歲的他說了1個字進謝家

【謝長廷斷父子情5】柯P選前好心拉一把 謝維洲卻當柯黑慘落選