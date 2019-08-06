宏達電5部VR作品入圍威尼斯影展　下一步推「區塊鏈商業版權平台」

▲宏達電5部VR作品入圍威尼斯影展。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（6）日為VIVE ORIGINALS的5部虛擬實境（VR）原創作品，入圍第76屆威尼斯影展舉辦慶功，HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示，這不只是華人文創的榮權，更是HTC發展完整VR生態系的重大宣誓，下一步將推「區塊鏈商業版權平台」，讓VR實現普及化。

劉思銘表示，HTC VIVE以4部原創VR作品入圍威尼斯影展VR主競賽單元，包含 《5x1-O》、《5x1-山行》、《祈禱》、《Gloomy Eyes》，還有另外一部《5x1-幕後》獲邀入選VR作品觀摩，破紀錄的共有5部原創VR作品進入威尼斯影展。

▲HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘。（圖／記者姚惠茹攝）

劉思銘表示，HTC站在VR內容的前端，見證人類文明從二維影像到三維沉浸空間，現在正值VR累積內容的時刻，VIVE的內容存量具有領先優勢，因此今年規劃會有3~5部的作品進入市場，並率先預告今年會在金馬盛會，全球首播最新的VR三部曲影片。

儲備VR內容後的下一步，劉思銘要讓VR真正普及化，並透露正在規劃「區塊鏈商業版權平台」，主要是做一個線上平台，提供給內容開發者上傳，透過區塊鏈來保護版權，但是針對的並非消費者，而是渠道運營商，像是美術館、電影院、學校、補習班，直接透過平台來訂購。

劉思銘說明，透過「區塊鏈商業版權平台」，針對電影、藝術、音樂的版權內容，啟動區塊鏈保護機制，去中心化真正做到市場透明，對於開發者來說可以大幅提升作品價值，對於渠道運營商更是可以做到買賣透明化，由運營商推廣到消費者端，降低一般人進入VR的門檻，真正讓VR實現普及。