免看男性臉色！沙烏地阿拉伯女性「獲准」獨自出國　還能成為孩子的監護人

▲沙烏地阿拉伯近一年開放許多女性權利。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

沙烏地阿拉伯王室日前頒布新法,想要自由旅行的女性再也不用經過男性同意,可以自行申請護照,讓該國的女性再向上提升。除此之外,王室也一口氣開放女性自行辦理出生、子女出生還有離婚證明等官方文件,甚至享有「成為子女監護人」的資格。儘管還有部分禁令未除,但對於保守、性別平群意識低落的沙國來說,已經是一大突破。

沙烏地阿拉伯王室上月底頒布新令,21歲以上女性不用得到男性配偶、親屬的同意,就可以自行申請護照、獨立出國旅遊。長久以來,該國的女性地位相當低,甚至毫無權利可言,但過去一年多來,在王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)「願景2030」(Vision 2030)的改革之下,這一年多以來,女性不僅可以「進球場看比賽」、「拿駕照開車」,現在更可以獨自出國旅行。

根據《美聯社》報導指出,這次放寬的限制還有女性不用得到男性允許,就可以獨自到政府機關申請結婚、子女出生或離婚證明,還有資格可以擔任子女的合法監護人,這也有助於緩解女性在取得身分證、子女入學等問題上所面臨的障礙。這項新法將在8月底生效。

