莫斯科再示威「爭公平選舉」　鎮暴警秒清場…至少311人被捕

▲反對派要角索伯爾才剛剛抵達示威現場，就被警方逮捕。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

俄羅斯反對派3日再度走上莫斯科街頭，抗議當局取消部分反對派人士的市議會選舉資格。莫斯科警方將此次示威定調為非法行為，派出鎮暴警察強勢清場，並逮捕至少311人，包括反對派主要成員索伯爾（Lyubov Sobol）。

路透社報導，反對派將這場示威稱為「和平散步」，旨在抗議當局禁止反對派參選今年9月即將舉行的莫斯科市議會選舉。路透社記者目擊，在示威開始後不久，數百名示威者聚集在指定地點，警方則迅速組織起防線開始清場。

獨立觀察組織OVD-Info表示，至少有311人遭警方逮捕，其中有6人遭警員用警棍毆打。路透社記者則目擊，至少有數十人遭上銬逮捕。警方在示威活動開始前，就已經先逮捕反對派要角索伯爾，將她銬上警車帶走。俄國警方則宣稱，共有350人參與此次示威活動，其中僅30人被捕。

俄羅斯將於9月8日舉行地方選舉，包括莫斯科市議會選舉，但反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）支持的參選人卻被當局取消參選權，引爆民眾強烈抗議。納瓦尼本人因為號召民眾參與上月的抗議遊行，遭當局以遊行未獲批准為由逮捕，至今仍被拘留中。

▼警方逮捕多名示威者。（圖／路透）

