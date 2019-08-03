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反對其他國家干涉香港事務！　張軍：示威已變得混亂、暴力

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▲▼ 光復元朗,反送中 。（圖／路透社）

▲香港近幾個月來遊行不斷。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反對修訂《逃犯條例》爭議持續延燒，這幾個月來遊行不斷，甚至造成許多無辜市民受傷。大陸新任駐聯合國代表張軍昨（2）日表示，香港近期的示威活動已變得混亂和暴力，他認為，不應該再放任暴力示威者繼續做出這些「遭到譴責」的行為。

綜合港媒報導，張軍在聯合國履新時表示，決不容許其他國家干涉香港事務，包括任何國家、群體、個人等，尤其是關係到新疆、西藏、香港的問題。他強調，香港近日的示威已變得暴力，「中國不能再容許目前這樣的局勢繼續下去，需支持特區政府恢復秩序」。

▲中國駐聯合國代表張軍。（圖／中新社）

▲大陸駐聯合國代表張軍強調，絕不容許其他國家干涉香港事務。（圖／中新社）

張軍早在日本大阪二十國集團（G20）峰會前就曾指出，香港特區政府為了維護社會公平正義，彌補法律制度上的缺陷，採取了一系列舉措是必要的，「香港是中國的特別行政區，該事務也屬於中國內政，無論在任何場合，用任何形式，我們都不允許任何國家、任何個體干涉。」

▲中美貿易戰延燒不斷。（圖／路透）

▲中美貿易戰原先看似將要休兵，沒想到川普卻又宣布，9月1日起將對中國商品加徵關稅。

除了香港問題，中美貿易摩擦也時好時壞，美國總統川普1日表示，9月將對3000億美元中國進口商品徵收10％關稅。對此，張軍指出，若美國要在貿易上和中國搏鬥，中國將會奉陪到底。據新華社報導，針對美方擬對3000億美元中國輸美商品加徵關稅，大陸商務部發言人日前表示，美方此舉嚴重違背中美兩國元首大阪會所達成的共識，若美方執意加徵關稅，中方必採取反制措施，堅決捍衛國家核心利益和人民根本利益。

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關鍵字：張軍,逃犯條例,香港,粵港澳要聞,暴力,示威

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