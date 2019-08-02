安平開台天后宮12屆主委交接　盧友禮矢志讓天后宮發光發亮

▲台南市安平開台天后宮舉行第12屆主委交接典禮與授證儀式，新任主委盧友禮、副主委吳高明月，期望全體委員代表能齊心協力，讓安平開台天后宮發光發亮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平開台天后宮8月1日晚上舉行第12屆主委交接典禮與授證儀式，新任主委盧友禮期望全體委員代表能齊心協力，弘揚聖母恩澤讓，安平開台天后宮發光發亮，盧主委特地聘請前安平區長林國明擔任總幹事，希望用創新思唯將安平天后宮打造更優質廟宇文化，同時推廣到全世界。



交接典禮8月1日晚上於安平區慶平海產店舉行，包括台南市長黃偉哲、立委林俊憲、台南市議員盧崑福、蔡淑惠、林燕祝、呂維胤、蔡筱薇、周麗津、李文正前議員、台南市民政局長顏振標、安平區長賴青足等人士均到場觀禮，場面隆重盛大。

▲台南市安平開台天后宮新任主委盧友，矢志弘揚聖母恩澤讓，安平開台天后宮發光發亮。



盧友禮主委表示，從小受聖母媽祖照顧，讀書做生意才事事順利，今天有機會來為聖母服務，他會好好努力，未來的廟務工作會朝向全部透明化，定期向委員代表報告，也期望全體委員代表齊心協力，大家一起來弘揚聖母恩澤讓安平開台天后宮發光發亮。





林國明總幹事宣讀卸任主委張省吾主委服務事蹟，張省吾主委自1989年接下父親張茂生主委的棒子，擔任安平開台天后宮第7屆至第11屆主委，30年來專心廟事及公益活動，張省吾主委接任時，本宮基金約3、4百萬元，1990年祀融降臨，面對災後重建，張主委對外募款達1億2千多萬元，進行各項整建工程，擘劃五門大廟規格，重建工程款約9千萬，剩餘3千多萬元全數納入該宮基金，充裕經費，安平開台天后宮能有今天大廟規格，張省吾主委居功厥偉！





黃偉哲市長指出，安平開台天后宮的歷史地位是無所取代的，非常感恩張省吾主委30年的努力與付出，也期待盧友禮主委的帶領，台南市政府會全力配合安平開台天后宮，弘揚媽祖信仰與文化，將安平天后宮推廣到全世界。



安平開台天后宮第十二屆管理委員會名單如下：主任委員盧友禮、副主任委員吳高明月、常務委員黃俊策、歐宇展、林國庭、王隆明、林麗蓉、常務監察委員黃鏡月。