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紅酒沾到白衣好囧！她1秒化解尷尬...時尚品牌直接相中

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▲紅酒沾到白衣服。（圖／翻攝自Pretty Little Thing官網）

▲改造沾到紅酒的白衣服。（圖／翻攝自Twitter／@eleanorwaltonn

實習記者賴韻如／綜合報導

不少婚宴、聚會場合都少不了紅酒，但如果在喝紅酒時不小心打翻，沾到了漂亮的白色燕尾服該怎麼辦呢？國外一名女大生日前就化身「生活智慧王」，機靈的替朋友化解這尷尬危機，有趣的創意更被英國時裝品牌看中，決定將其設計成一件新衣服。

據《太陽報》報導，來自英國里茲大學19歲的艾莉諾（Eleanor Walton）日前和朋友相約前往參加Ripon Races，沒想到剛好在路途中被一旁的路人給撞到，導致紅酒灑了艾莉諾一身，艾莉諾的朋友威廉姆森（Mia Williamson）見狀後便靈機一動，決定將剩下的紅酒全部潑在艾莉諾的衣服上，重新打造這件「NG」的白色連身褲。

這件連身褲短短幾秒鐘內就被DIY成一件超有風格的「渲染風」套裝，只見上身小背心已經全部染色，而下身的喇叭褲則是不均勻染色，和原本的白色連身褲則是呈現完完全全不同的風格。

艾莉諾於上月21日將威廉姆森的這個「創意」分享在Twitter上，沒想到意外獲得廣大迴響，不少網友看到後紛紛留言「太有創意了！」、「真的是一個不錯的設計」、「染色後看起來比原本的還要好看！」、「這件衣服獨一無二！」。然而，也有不少有質疑，如果真的是用紅酒染色的，那穿起來不會濕濕黏黏的嗎？對此，艾莉諾則回應「我們有用烘手機吹乾！」

▲紅酒沾到白衣服。（圖／翻攝自Pretty Little Thing官網）

▲Pretty Little Thing將此創意設計成一套新品。（圖／翻攝自Pretty Little Thing官網）

獨一無二的DIY連身褲在幾天後被英國線上服飾品牌「Pretty Little Thing」相中，決定將此設為靈感來源，設計出一套相似度極高的「紮染」連身褲，同樣也在網路上大受好評。

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關鍵字：紅酒,紮染,改造

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