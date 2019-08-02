　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

人猴胚胎實驗成功「母猴可順利生出」！　科學家警告：牠們會發展出自我意識

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者黃可昀／綜合報導

59歲西班牙科學家卡洛斯（Juan Carlos Izpisua）曾在2017年成功培養出「人豬胚胎」，如今他與團隊再度完成了「人猴胚胎」的實驗，而且胚胎已成形隨時能誕生，但這項計畫在胚胎14天大時被迫中止，因為其他科學家擔心，如果最後真的生出了人猴，牠們很有可能會產生自我意識，最終導致自我毀滅。

據西班牙ElPaís報導，美國加州索爾克研究所和西班牙穆爾西亞天主教大學（UCAM）的研究團隊今年在中國大陸進行了這項實驗，將人類的幹細胞植入猴子胚胎中，最後胚胎漸漸長出人類各項組織，並且順利成形，而且也能正常從母猴體內生出。卡洛斯指出，成形後的幹細胞將來可以應用在人類的器官移植，對醫療發展是一大突破。

▲▼胚胎,細胞,實驗。（圖／CFP）

▲不少科學家認為，人猴胚胎會違反道德倫理。（示意圖／CFP）

14天大的人猴胚胎已經準備發育出中樞神經，但在外界施加的壓力下，卡洛斯團隊不得不緊急終止計畫。巴塞隆那再生醫學中心主任拉亞（Ángel Raya）就提出質疑，「如果人猴胚胎的大腦最後發展出人類神經元，就代表牠們會產生自我意識」，這具有人類和動物雜交的倫理疑慮。

即使人猴胚胎的實驗已經宣告結束，但卡洛斯仍堅持要繼續嘗試「囓齒動物」和人類幹細胞結合，「未來也有可能嘗試使用非人類靈長類動物的胚胎」，希望能為心臟、眼睛移植等手術開拓新道路。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

ET快訊
《炮仔聲》王宇婕披婚紗嫁了！網看胸前火辣深V驚：身材也太好
獨／國安私菸涉案層級曝光：76人當中竟然有一名少將
25歲上班族「肚子脹一年」送醫竟患胃癌　真實原因讓他崩潰

關鍵字：人猴胚胎,Juan Carlos Izpisua,UCAM

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紅酒沾到白衣好囧！她1秒化解尷尬...時尚品牌直接相中

31光年外含水的「超級地球」　NASA找到人類下一個家？

人猴胚胎實驗成功「母猴可順利生出」！　科學家警告：牠們會發展出自我意識

美國將倒店數萬家？　對陸3千億美元商品課稅「後座力強」

船被炸沉…900兵躲不過「鯊」身之禍　老兵憶「撕咬大腿+慘叫」海被血染紅

全球最極速海鷗！從英吉利海峽到西班牙 7天飆838公里

蔡英文「簡體」發文批…中國「戰略錯誤」　國外網友嗨：台灣我來了

傍晚仍35度高溫！日海上自衛隊9人中暑送醫　20多歲隊員命危

死者遺孀同意了！日警公佈京阿尼10名死者身份　《幸運星》導演也在內…

習慣把髮圈套手上！　她這樣做30年...左手腕居然永久性神經損傷

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

雨神發威了！！！　蕭敬騰《朋友》一開口..直接下暴雨ＸＤ

地表最強三大歌王「籃球場」集合！　周杰倫.林俊傑.蕭敬騰投籃「百發百中」

女學員挑戰「偶像劇前奏猜歌」回憶殺！　唱楊冪《愛的供養》..其他人驚：這是原唱吧

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

紅酒沾到白衣好囧！她1秒化解尷尬...時尚品牌直接相中

31光年外含水的「超級地球」　NASA找到人類下一個家？

人猴胚胎實驗成功「母猴可順利生出」！　科學家警告：牠們會發展出自我意識

美國將倒店數萬家？　對陸3千億美元商品課稅「後座力強」

船被炸沉…900兵躲不過「鯊」身之禍　老兵憶「撕咬大腿+慘叫」海被血染紅

全球最極速海鷗！從英吉利海峽到西班牙 7天飆838公里

蔡英文「簡體」發文批…中國「戰略錯誤」　國外網友嗨：台灣我來了

傍晚仍35度高溫！日海上自衛隊9人中暑送醫　20多歲隊員命危

死者遺孀同意了！日警公佈京阿尼10名死者身份　《幸運星》導演也在內…

習慣把髮圈套手上！　她這樣做30年...左手腕居然永久性神經損傷

第四座運動中心上梁年底完工　盧秀燕：感謝前2任市長努力

大人得更嚴重！醫授水痘「正確接種時機」...補打第二劑推這時

紅酒沾到白衣好囧！她1秒化解尷尬...時尚品牌直接相中

中職／富邦年輕土投竄起　鑼總：王建民帶來改變

台8線馬鞍壩百公斤巨石崩落　砸中轎車2男命大輕傷

台北貨櫃屋「神秘閱讀書房」　500本黑色封面「抽籤」與書相遇

和茵聲「聚少離多」還甜蜜嗎？　劉書宏自爆3段情史：互相支持很重要

掉進170度油鍋！爸媽心急幫脫衣...2歲女童「整片皮掉下來」狂哀號

ASICS頂級雙跑鞋新霸氣配色　提高效率跑得更遠更舒適

eBay控訴：亞馬遜員工非法偷挖優質賣家

保時捷路中掉頭遭擋！低胸妹下車甩巴掌...駕駛反擊了

國際熱門新聞

即／川普：9月1日起對3000..

控12男輪性侵　自拍照曝少女愛..

毛孩舔傷口害她昏迷　醒來四肢截..

流浪狗討食物　慘被醉漢割掉鼻子

女嬰遭「灌清潔劑套袋」　母下體..

弟繫繩搭電梯...下秒被甩飛「..

保貼破掉　他大拇指感染動手術

男揮武士刀當街砍室友！驚悚畫面..

女王阿嬤上身！當眾追著威廉跑

羅勃甘迺迪22歲孫女傳「用藥過..

美再對陸商品加徵關稅　道瓊跌2..

瑞典正妹太辣　遭公車司機趕下車

一周三次！北韓再發射不明飛行物

白人女變非裔網球好手！詐騙錄取..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

影城散場男不離開　工讀生：他沒呼吸了

平鎮最兇檳榔西施「奶茶挑戰」　臉書找到了

3歲娃上學第一天失蹤！竟偷溜回家

網紅夫妻環遊世界1年徵攝影　包吃住不給薪水

比五百萬傘還大　男爽撐行動涼亭

華山想拍全家福「巧遇女神」自願當攝影師

夫妻7年無法行房　醫一聽原因傻了

Mina在機場哭了！憔悴躲鏡頭拍攝

獨自住院！隔壁女「每晚逼近」他傻眼

TWICE Momo爆淒慘尖叫！多賢救成員

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動她

知名酒店女公關爛醉　業務男撿屍

台北醫看診倒下送開刀房！竟收到扣費通知

更多

最夯影音

更多

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面