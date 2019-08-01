柯文哲在北市府大談組黨議題　吳沛憶痛批：市府淪政黨總部

▲柯文哲在北市府吳三連廳說明組黨事宜。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲拋下震撼彈，7月31日宣布將組成台灣民眾黨，引發外界高度關切。柯文哲8月1日利用市府的吳三連廳接受媒體聯訪，並回應組黨相關議題，卻引發台北市議員吳沛憶批評，「台北市政府成了政黨總部？」

據了解，原本柯文哲計劃在8月6日創黨大會的兩三天前宣布，並召開正式記者會，但消息走漏後，柯文哲僅用平時媒體聯訪的時間回應議題。

吳沛憶表示，其實台灣是新興民主社會，成立新政黨是很正常的事，只要是心向台灣，多一點政黨監督制衡的力量，未嘗不是一件好事，只是，今天這場在市府會議室召開的記者會，令人質疑台北市政府是否淪為政黨總部？

吳沛憶批評，第一，記者會內容為政黨活動，與市政無關，卻在上班時間動員市府人員出勤，且經查明市府相關人員並未請假。請問柯市長，是否濫用市府資源從事政黨活動？第二，記者會召開地點為市政大樓吳三連廳，此會議室並未開放社團借用，任何政黨依規定不能使用此空間辦理活動，請問柯市長今天是以什麼名義使用？

吳沛憶說，經查證，就連開放社團借用的市府大樓一樓場地，都明訂「不能從事政黨活動」，為何僅供公務使用的會議室，竟可以從事政黨活動？這種只許州官放火，不許百姓點燈的作法，令人質疑台北市政府已淪為政黨總部？

吳沛憶表示，「柯市長要創立政黨，我沒有意見，但是，市政黨政不分，利用市政資源從事政黨活動的作法，不僅涉及行政濫權，我相信也不是市長所說的好的政治文化吧。」

對此，台北市政府副發言人柯昱安表示，這是例行的媒體聯訪時段，原本使用的場地是11樓中央區電梯間，因為媒體數量過多無法容納，才應媒體要求移往吳三連廳舉行，並非另外針對組黨議題召開記者會，而是回應媒體記者提問，請議員不要過度解讀。