心疼爸遭「騙屋詐貸」！薔薔爆怒狂轟「詐騙集團」：OO全割下來...反挨告

▲薔薔挨告誹謗獲不起訴處分。（圖／翻攝自薔薔臉書）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

前黑色會美眉薔薔（林嘉凌）作風大膽、說話風格辛辣，也不吝於在社群網站上展現傲人好身材，雖屢屢掀波，但仍是吸引了一票忠實粉絲支持。她2018年和父親一同召開記者會，踢爆中華地政士聯合事務所涉嫌「騙屋詐貸」，薔薔因太過憤慨，也在臉書上怒罵「詐騙集團」、「死代書」，還批「把生殖器全割下來」等語挨告誹謗。

薔薔的父親2018年向媒體爆料，在他擔任警友會顧問期間，求售台北市中山區的房產，中華地政士聯合事務所負責人陳國帥與他接觸，談定先付200萬元頭期款，接著便有「代書」前來收契和印章，並且辦理過戶。

▲陳國帥涉嫌「騙屋詐貸」被移送法辦。（圖／記者邱中岳攝）

沒想到房子一過戶，立即遭到陳國帥等人抵押向地下錢莊借款、銀行貸款，隨後卻避不見面，賣屋人也收不到其餘款項，總計包括薔薔的父親在內，受害人之多，6年以來陳等人經手許多房產，不法套利逾2億元。

士林地檢署偵查後，依加重詐欺罪及組織犯罪防制條例起素陳國帥等16人，另外，由於陳是詐欺累犯，檢方請法院加重判刑。

而薔薔的父親在談話性節目上批評陳男等人是詐騙集團，薔薔也在臉書影片中怒轟「假代書」、「生殖器全割下來」等話，2人遭反告「加重誹謗」。父女倆應訊時坦承說過這些話，但表示「只是陳述受害經驗」，獲檢方不起訴處分。

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