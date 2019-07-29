高顏值自拍神器來了！vivo S1愛美機8/1上市

▲vivo S1愛美機將於8/1上市。（圖／vivo提供）

記者邱倢芯／綜合報導

現代人愛自拍，根據調查，有7成以上消費者愛自拍，還有 48%的人平均要拍2-5張照片、28%的人要拍6-10 張照片才會感到滿意，看準消費者愛自拍需求， vivo將於8/1推出具超強拍照與編輯功能的「高顏值自拍神器」全新S系列vivo S1愛美機。

vivo S1愛美機採用6.38吋19.5:9 Super AMOLED水滴螢幕，成就89.98%超高螢幕佔比，讓你體驗視野無界的震憾，舒適握感搭配絕美漸層，機身會隨光影折射出變幻色彩。

另外，vivo S1愛美機也搭載了螢幕隱形指紋解鎖技術，可設定5組不同部位指紋及7種解鎖特效，並同時支援vivo指紋與臉部組合解鎖技術，可用於應用程式，檔案保密及支付等級安全使用。

最重要的是，vivo S1愛美機，配備3200萬畫素AI美顏鏡頭，可客製化專屬你的美，搭配內建高達上百種、最完整的一站式照片編輯模式，不需額外下載APP，就能輕鬆把照片加上濾鏡、環境光效、瘦臉、長腿等效果，短短幾秒就能打造IG美照，再也不怕失誤；單機售價10,990元，搭配台灣大哥大資費方案，月繳999元、手機0元。