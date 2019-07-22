2班就有1班誤點！台鐵準點率創10年新低　列車長：對時只是紙上規定

▲台鐵準點率創10年新低。（圖／記者季相儒攝）

記者許展溢／綜合報導

「誤點」是許多民眾對台鐵的印象，台灣師範大學地理系教授洪致文今（22日）在臉書分享媒體報導，他認為列車長跟司機員理應要對時，但有列車長卻說這只是紙上規定，還說差幾分鐘不影響實際運作。洪致文感嘆，「重視時間的觀念還是要努力啊！」

台鐵是許多人依靠的大眾交通工具之一，但對於誤點這件事多年來漸漸成習慣，好像只能忍受，卻不見單位改善。今年4月立委林俊憲就在立法院交通委員會中公布，2018年準點率最慘的前10名，誤點王為菁桐=八堵間的4703車次，整年準點率僅51.5%，等於「每2班就1班誤點」。

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▲從螢幕上可以看出幾乎每一車次都大誤點。（圖／資料照）

林俊憲說，只要誤點超過5分鐘就算誤點，台鐵對外公布連續4年準點率卻是94%，但這是全部列車準點率平均起來的數字，跟民眾認知的很不一樣。他要求台鐵應主動公布前10大誤點率最高的車次，讓搭車的人有所警覺、能提早準備。

台鐵局長張政源當時表示，列車誤點原因有很多，主要是單一車次問題，有可能是施工因素影響，但長期誤點部分會持續做改善。目前只要列車有誤點，車站跑馬燈都會顯示、預告，未來也考慮在網站上來揭露誤點訊息。

《聯合報》今（22日）天報導指出，去年全台平均每天有656萬人次使用公共運輸，其中有63萬人次搭乘台鐵，10個通勤族中就有1人是火車族；而台鐵去年準點率創10年新低，換算去年台鐵每天平均誤點分鐘數與列次數，再乘上每列車平均搭乘人數，1天所有火車通勤族累積誤點的總時數高達100萬分鐘、超過700天。

▲對於誤點陋習，多年來卻不見台鐵改善。（圖／記者賴文萱攝）

撰寫過多本鐵道書籍的洪致文今天在臉書分享報導，並貼上一張列車長跟司機員對時的老照片，他表示，想到早年看電影上行列車時，從報到時要對時，再到出發前再次對時，「那個可是重視時間的鐵道運輸業的精神與象徵啊。」洪致文認為，這張老照片也說明了台鐵曾經有過的自豪，「希望有一天能找回來吧，雖然現代科技進步，早就不用這樣比劃，但重視時間的觀念還是要努力啊。」

針對此事，台鐵則表示稍晚會說明。