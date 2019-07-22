華航也拚了！夏季全航線促銷「來回最便宜2千3」　達人曝：史上最低價

▲華航推出夏季全航線超值特惠促銷，最便宜2,243元起。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

今夏機票大戰開打！繼長榮航空日前推出促銷後，中華航空也跟進自22日起至31日推出「優惠入手 世界帶著走」夏季全航線超值特惠促銷，限時最便宜TWD2,243起（未稅），優惠僅限時10天。機票達人布萊N直呼，這次幾乎全航點都是史上最低價，誇張到一個扯字。

華航「優惠入手 世界帶著走」夏季全航線優惠

開票日期：即日起~2019/7/31

出發日期：各航線不同，依官網為主

購票業面：http://bit.ly/2Z9z4B6

請繼續往下閱讀...

精選航線優惠

台北-洛杉磯 13,740元起(含稅)

台北-倫敦 12,960元起（未稅）

台北-墨爾本 10,800元起（未稅）

台北-曼谷 3,600元起（未稅）

台北-馬尼拉 2,952元起（未稅）

台北-釜山 2,880元起（未稅））

台北-福岡 3,960元起（未稅）

台北-上海浦東 4,320元起（未稅）

台北-香港 2,243元起（未稅）

機票達人布萊N在粉絲專頁分析這波促銷票價，稱華航真的跟長榮槓上了，幾乎全航點都是史上最低價，誇張到一個扯字，不用介紹了買就對了。他直呼，目前兩家都推出史上最低價，抵制長榮的買華航，抵制華航的買長榮，真是皆大歡喜。其中，他率先盤點激推區域航線票價，日本航線包含沖繩、福岡、名古屋、東京、大阪、靜岡、廣島、富山、高松、鹿兒島等，其他如韓國首爾、釜山以及泰國曼谷，還有峇里島的票價也非常推薦入手。

▲長榮航空限時10天機票促銷。（圖／長榮航空提供）

長榮航空歷經17天的罷工低潮，自20日起全面復飛，特別推出限期10天的全航線優惠，松山-東京羽田來回機票僅6549元起（未稅）、桃園-倫敦來回機票僅10650元起（未稅）、桃園-米蘭來回機票24700元起（未稅）。長榮表示，將創下暑假暑假前所未見的優惠價。

長榮航空全面復飛後，在官網推出多航點超殺優惠，小資族可考慮萬元以下機票，像是松山 - 東京（羽田）僅6549元起（未稅）、桃園 - 澳門僅2708元起（未稅）、桃園 - 清邁僅6374元起（未稅）、桃園 - 浦東僅4752元起（未稅）、桃園 - 首爾（仁川）僅3600元起（未稅）、桃園 - 宿霧僅6552元起（未稅）。另外，桃園-倫敦來回機票僅10650元起（未稅），以往暑假期間飛倫敦都要3萬元以上，這次的優惠比半價還要低。