「未從中拿到好處！」　華航菜鳥組長喊冤：遵長官指示循往例辦理

圖文／鏡週刊

台北地檢署偵辦國安局特勤私菸案，檢方昨（24日）晚至國安局相關人員宿舍保全證據，華航承辦窗口黃川禎今天（25日）上午也被調查局新北市調處人員帶到北檢複訊，黃戴著帽子跟口罩不發一語，正由檢方偵訊中。

據了解，黃川禎對於捲入案情感到非常無辜，他向檢調喊冤說，自己才剛調到華航空品部接任組長，恰好遇到總統出訪，負責專機免稅品業務，他也沒料到國安局買菸數量高達9800條，坦言自己都嚇一跳，至於相關免稅品採購作業都循往例辦理，他也是遵照長官指示，並未從中拿到好處。

黃川禎昨晚就被調查局約談，直到今天上午才被移送到北檢，據了解，雖然調查局讓他充分休息才應訊，但他看似壓力極大，很怕成為代罪羔羊，幾乎徹夜未眠。

由於全案不論是國安局團購名單或華航協助免稅品人員，全都有如一串粽，檢調已掌握源頭及金流，對於免稅品作業流程都已釐清，近日將展開大規模約談行動。

此外，北檢上午也發出新聞稿表示，檢方並未至總統官邸執行搜索，亦無進入官邸。檢方是到被收押的吳宗憲及張恒嘉宿舍，依法取得2人私人所有與本案相關物品，作為調查的證物，檢方並強調，偵辦任何案件，一向嚴守「偵查不公開」規定，籲外界勿作無謂渲染。



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