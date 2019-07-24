海基會台商子女夏令營　帶小朋友練正體字「扎根台灣印象」

▲海基會帶台商子女參觀總統府，與副總統陳建仁合照。（圖／海基會，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

為了增進台商子女對台灣人文風土了解。海基會「2019台商子女『探索台灣之美』夏令營」帶小朋友進行深度旅行，涵蓋台灣史地、本土語言、正體字練習，並實際走訪總統府百年古蹟。海基會董事長張小月表示，期許「台灣印象」能扎根在每位台商子女心中。



海基會每年暑假都會舉行台商子女夏令營活動，16屆以來累計已有超過7200位台商子女共同參與。營隊重點培養孩子獨立自主與團隊合作能力，透過室內研習課程與戶外參訪活動，增加小學員對台灣更深入的了解。



董事長張小月表示，夏令營深受歡迎，許多小學員參加後，隔年還帶著弟妹一起來，還有最高紀錄連續參加四年，足見營隊魅力無法擋。



近年兩岸交流型態多元，台商家庭在中國大陸的面貌也隨之改變。東莞台商子女學校副校長吳建華肯定夏令營活動的重要性，他指出，「過去台校家長雙方都是台灣人為主，近年組合越來越多元，約七成父母一方是台灣人、另一方為陸配，孩子寒暑假不一定回台灣，可能去父母親在大陸的故鄉」因此，此活動顯得更加重要，讓台商子女趁暑假回到台灣，更加了解家鄉的一切。

▼海基會董事長張小月與小朋友互動。





任教於台商子女學校、今年帶小孩參加營隊的林老師也感同身受。她說，近年台校學生對台灣較陌生，社會科比國文科更難理解，主要就是接觸太少，營隊安排孩子先上「認識台灣」課程，再帶去戶外參訪，這種實際經驗，難得可貴。



今年第一次帶小孩參加營隊的上海張姓台商也說，小孩出生四個月就在中國大陸生活，自己很煩惱「未來可能沒辦法在家講閩南語」，寒暑假有時間就帶小孩回台灣，今年報名參加海基會夏令營，他晚上和小孩視訊聽聞「認識台灣」課程，內容好像又回到小時候的感覺，相當親切美好。



適逢總統府一百周年，營隊特別安排小學員們入府參觀，導覽一堂「台灣百年歷史課」，活動最後，副總統陳建仁也出來與學員合影，勉勵在中國大陸生活、求學的台商子女們，常回台灣體驗家鄉的美好。

▼海基會副董事長、秘書長姚人多。