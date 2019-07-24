影／17歲電眼妹「毒趴裸斃」仰躺摩鐵床上！　3男「曾趁機壞壞」改裁收押禁見

記者李忠憲／台中報導

台南17歲少女北上台中訪友，14日凌晨與4名男子前往豐原某飯店開毒品性愛趴，少女疑似混用毒品猝死。對此，台中檢警循線找回4男，其中3人遭檢警向法院聲請羈押，但法官認為證據不足予以駁回，另1人則以3萬元交保。中檢不服提起抗告，而台中地院於24日重新召開羈押庭，認為3人可能會有串供之虞，因此改裁定3人收押禁見。

據了解，14日清晨6點多，少女疑似與2名男子同行入住飯店，約10分鐘後，再有其他2名男子進入房內，而這4名男子在當天中午就陸續離開；一直到飯店人員傍晚5點多，進入房內打掃時，赫見少女仰躺在床上，上半身赤裸、僅著一條三角內褲，全身明顯僵硬，嚇得報警處理。

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對此，警方僅表示，飯店房間內部初步無發現毒品相關容器，但少女疑似有使用毒品反應，17日上午檢方已會同法醫相驗，但針對詳細死因、是否有毒品反應、遭到性侵等，檢方表示，因該案仍在調查中，礙於偵查不公開，無法透露更多訊息。

台中地院表示，24日上午再開羈押訊問庭，經檢察官到庭補陳證據，本院法官訊問後，認為被告何○○涉犯刑法第225條第1項趁機性交罪、第294條第2項遺棄致人於死罪；被告莊○○、吳○○均涉犯刑法第225條第1項趁機性交罪，被告三人犯罪嫌疑重大，均有與共犯串證之虞，非予羈押顯難進行追訴、審理，裁定被告三人應予羈押並禁止接見通信。