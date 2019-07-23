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3公升迷你「壁掛式洗衣機」台灣上市　衣物快洗只要15分鐘

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▲大宇家電壁掛式洗衣機。（圖／品牌提供）

▲大宇家電在台推出壁掛式洗衣機。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／台北報導

退出台灣市場多年的南韓大宇家電，今（7／23）正式宣佈再次進台，特別以旗下獨家產品「壁掛式洗衣機」打頭陣，主打空間有限的小居家，3公升的容量能讓單身或小家庭每日清洗，並提供1公升以下衣物15分鐘快洗，天天洗衣變得更方便。

台灣家電市場競爭者眾，包括日系、台系與韓系品牌齊聚，且三星與LG在台耕耘已久，大宇家電進入市場，果然就以獨家商品當頭陣，在大陸地區創下不錯銷量的mini壁掛式洗衣機，可安裝於家中各處，不論是廚房、浴室、陽台、客廳均可，強調可極大化利用住宅空間，且安裝高度也能自訂，不需彎腰即可拿取衣物。

洗衣機容量共3公斤，提供6種洗衣行程，且針對1公斤以下的衣物，還有快速清洗功能，只需15分鐘便可清洗完畢，且支援60度高溫煮洗功能，使用變頻馬達較一般馬達安靜省電，滾筒式設計搭配噴淋水流，還有自動槽洗淨功能，能保持內筒潔淨防止霉菌孳生。

但既然是洗衣機，仍須連接水管，故多半安裝仍以浴室與陽台地區為主，牆面需為12公分以上的厚牆，無法安裝在隔間的輕牆面，3公升的容量約可提供1至4人左右的小家庭每日洗衣，若是喜歡將衣服集中在週末一起洗，須考量清洗容量。

mini壁掛式滾筒洗衣機共推出香檳金以及玫瑰金兩色，售價22,900元，預計8月初在台上市。大宇家電表示，除壁掛式洗衣機之外，也會推出冷暖變頻分離式空調、滾筒洗衣機等產品，年底前也會在台發表包括冰箱、烤箱等廚房家電，並以復古時尚的外型為主打特色。

大宇家電代表理事長安重九表示，台灣目前是一個趨勢訴求的市場，民眾對於外來的新產品與設計，嘗試接受度較高，本次也以許多地區表現不錯的壁掛式洗衣機打頭陣，今年目標主要是讓台灣消費者能熟知大宇家電的品牌，日後還會針對小家庭推出多元性的家電產品。

▲大宇家電壁掛式洗衣機。（圖／品牌提供）

▲預計12月在台上市的迷你冰箱，主打設計風格。（圖／品牌提供）

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關鍵字：大宇,家電,壁掛式洗衣機

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