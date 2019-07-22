中共國徽被塗鴉噴漆　中聯辦強烈譴責：行為嚴重挑戰中央權威

▲香港中聯辦被潑漆。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

香港民陣發起721遊行結束後，部分民眾昨晚包圍中聯辦大樓，並對中共國徽投擲雞蛋、噴黑色油漆，更有人以油漆蓋住附近監視錄影機鏡頭。中聯辦發表聲明譴責，這些行為嚴重挑戰中央權威。

跟據《鳳凰衛視》報導，中聯辦聲明中表示，這些行徑已經完全超出了和平示威範圍，不僅違反基本法和香港本地法律，更嚴重挑戰「一國兩制」的底線，嚴重挑戰中央權威。

中聯辦也指出，堅決支持特區政府和警隊依法嚴懲違法暴力行為，維護香港的社會穩定。中央駐港機構嚴格按照憲法、基本法和中央授權在港履行職責，不容挑戰，呼籲香港社會全體市民，認清極少數激進分子的暴力危害和本質，堅決維護一國兩制，維護法治。

國務院港澳事務辦公室發言人21號晚間也表示，對有關惡劣行徑表示強烈譴責。這種行徑公然挑戰中央政府權威，觸碰一國兩制原則底線，性質嚴重，影響惡劣，是絕對不能容忍的。香港警方及時採取有關行動非常必要。「港澳辦」堅定支持特區政府依法採取一切必要措施，確保中央駐港機構安全，維護香港法治，懲治犯罪分子。

根據《東網》報導，中共國徽被潑漆後，21日晚間已先替換新的，22日早晨時中聯辦有工作人員用黑布遮蓋牆上的塗鴉，另外有清潔人員在門外進行灑水清潔。