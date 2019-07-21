　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

蘆竹警分局新卸任分局長　青春大隊接力賽「交棒」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲蘆竹警分局新卸任分局長「交棒」

▲蘆竹警分局新卸任分局長交接前夕，李建民（左）、黃益三兩人於接力賽活動提早「交棒」。（圖／警方提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹警分局21日在山腳國中舉辦「奔跑吧！蘆竹2019年暑期青春大隊接力賽暨社區治安座談會」；即將到任該局的新任分局長黃益三、與即將由蘆竹調任平鎮的分局長李建民，兩人於接力賽中「交棒」。黃益三感謝李建民任內對治安維護的推動，期「接棒」後，與同仁共同落實蘆竹地區的治安與交通重責。

▲蘆竹警分局新卸任分局長「交棒」

▲市府秘書長黃治峯肯定「奔跑吧！蘆竹2019年暑期青春大隊接力賽暨社區治安座談會」用心舉辦。▼青春大隊接力賽，由桃園市警察局局長陳國進鳴槍。（圖／蘆竹警分局提供）

▲蘆竹警分局新卸任分局長「交棒」

蘆竹警分局「奔跑吧！蘆竹2019年暑期青春大隊接力賽暨社區治安座談會」21日、在山腳國中熱鬧舉行，吸引千人參加。活動主軸大隊接力賽會場上共有52隊、416人同場較勁，比賽最後結果由光明國中隊奪得冠軍。

▲蘆竹警分局新卸任分局長「交棒」

▲▼奔跑吧！蘆竹2019年暑期青春大隊接力賽，千人參加。（圖／蘆竹警分局提供）
▲蘆竹警分局新卸任分局長「交棒」

賽事在桃園市警察局局長陳國進鳴槍後，各隊選手便開始起跑奮力衝刺，光明國中隊及南崁高中隊憑藉著勤奮練習，最終分別奪得冠、亞軍，而蘆竹警分局警職隊也不負眾望，在即將卸任與接任的兩位分局長帶領下，自52隊中脫穎而出，列入前三強。

▲蘆竹警分局新卸任分局長「交棒」

▲接力賽由光明國中隊奪冠。▼蘆竹警分局警職隊也列入前三強。（圖／蘆竹警分局提供）▲蘆竹警分局新卸任分局長「交棒」

蘆竹警分局長李建民22日調派平鎮警分局長，現職由桃園市警察局行政科長黃益三接任。兩位警分局長均相當注重警民關係營造，與警友辦事處共同舉辦此次活動。出席活動的市府秘書長黃治峯也讚許，這是第一次見到蘆竹地區這麼大型又特別的宣導活動，也期許蘆竹分局能再接再勵，持續為地方治安與交通而努力。

ET快訊
最強外掛持續上線！郭台銘再提貿易協定：日韓打架、台灣謀利
快訊／大雷雨狂灌！新北二重疏洪道積水　「道路管制」路段看這邊
超屁重機騎士台74線「時速253狂飆」！囂張對尬四輪

關鍵字：蘆竹警分局,接力賽,交棒

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蘆竹警分局新卸任分局長　青春大隊接力賽「交棒」

大台南37區總動員　清理家園防疫一起來！

出席兩岸黃氏宗親會宣傳購物節　盧秀燕：大陸也可參加抽獎

「童話世界」隱身苗栗山區　泰迪熊家變哈比屋‧‧‧意外爆紅

給毛小孩多一分機會！花蓮縣與業者合作「愛心認養小棧」

嘉縣農特產拚外銷　前進香港採購金額百萬美金起跳

阿里山四季茶會　特色茶結合消暑熱點「秘境」大公開

嘉義社區複合式健康篩檢　民眾學習自主管理

遊蕩犬隻2萬多隻數量多　台南動保處推五項積極作為

強化開發案件環評法令宣導　台南市環保局辦理說明會

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下

韓國瑜勘災轟政府「只指責高雄」 駁神隱20小時：我沒有喘過一口氣

韓國瑜怒嗆NCC：眼瞎、耳聾嗎　「報我多一點就是壞學生？」

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

高雄淹水韓國瑜「公務飯局」挨轟　柯文哲：極端氣候大家不要笑

王力宏深情演繹《夢一場》　二胡Solo一進..那英熱淚盈眶

蘆竹警分局新卸任分局長　青春大隊接力賽「交棒」

大台南37區總動員　清理家園防疫一起來！

出席兩岸黃氏宗親會宣傳購物節　盧秀燕：大陸也可參加抽獎

「童話世界」隱身苗栗山區　泰迪熊家變哈比屋‧‧‧意外爆紅

給毛小孩多一分機會！花蓮縣與業者合作「愛心認養小棧」

嘉縣農特產拚外銷　前進香港採購金額百萬美金起跳

阿里山四季茶會　特色茶結合消暑熱點「秘境」大公開

嘉義社區複合式健康篩檢　民眾學習自主管理

遊蕩犬隻2萬多隻數量多　台南動保處推五項積極作為

強化開發案件環評法令宣導　台南市環保局辦理說明會

純電動卡車首度登台！「FUSO eCanter」無聲運行高雄展館

專訪／林思宇初當女主角　傻拿「臉書人氣」確認：真的用我嗎？

中職／需要持續上場調整　蘇智傑低潮繼續先發

最強牙助吳巧貞　蒙古柔術亞錦賽奪台灣史上首金

1公尺海嘯有多可怕！專家揭殘酷真相「死亡率100%」：等於5公噸海水牆衝擊

放不下故鄉高雄...陳其邁提醒鄉親注意豪大雨、登革熱疫情

彰化養禽場染H5N2禽流感　逾1500隻肉鴨全數撲殺防擴散

威尼斯400年古橋煮咖啡！　遊客「妨礙市容」重罰3.3萬元被驅逐出城

嫌醜！2歲萌娃崩潰哭喊「不要像爸爸」　背後藏心酸真相

怕冷白安連在餐廳都包餐巾　盼高雄粉絲幫取暖

地方熱門新聞

高雄楠梓「馬路變汪洋」　30國..

鳳山慘淹　驚見「威尼斯水上咖啡..

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內..

日月行館「九龍琉璃球」碎一地

威天宮慶關公生　信眾扮「康熙」..

運磚車撞27車致1人癱瘓駕駛起..

刁車發不動　金山警接電解危

阿里山特色茶結合消暑熱點　

嘉縣農特產外銷採購金額百萬美金

嘉義社區複合式健康篩檢

童話世界藏苗栗　泰迪熊變哈比屋

遊蕩犬數量多動保處推積極作為

台南市區淹水一級警戒警消動員災..

國中女生　遭斷裂倒塌鞦韆重摔倒..

更多熱門

相關新聞

台東8小農快閃台北　推友善土地8寶滋味

由台東縣農產公司創立的「購夠台東」電商平台，推出「8寶東」台北快閃店企劃，於7／19（五）-28（日）在台北圓山花博 MAJI 集食行樂快閃10天，以豐富生活的「穀、蜜、果、菜、花、茶、釀、禮」等台東8寶滋味，並嚴選8家友善土地的特色小農參與，歡迎北部地區的好朋友前往參觀選購，支持台東在地優質品牌。

又是詐術！　「高級警官」辦案要匯款

信義房屋創辦人周俊吉　交棒薛健平任董事長

桃警破獲毒窟　點鈔機清點不法所得

三大車追撞　蘆竹警半小時恢復交通

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！孫鵬撂狠話：我會殺了你

即／工人摔進碎草機　成肉醬慘死

新手逛好市多…一張火腿照讓萬人崩潰

「這不是我弟！」蘆洲車禍死者身分逆轉

高雄暴雨致災　鼓山高中校長說話了

Gogoro騎士騎高雄：被Google地圖雷！　住戶說話了

國考妹受夠「恐怖AA制」放生網讚翻

生前叮嚀「不用等我回家」！19歲騎士遭撞慘死

養貓會過敏？婆婆1句話霸氣回覆

自撞害死3富商友　2年後他癌逝

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

《上氣》男主角是他　梁朝偉是滿大人

88.8萬Kawasaki重機展舞台轉倒

薩諾斯軍團《復仇者4》1個角色沒死

更多

最夯影音

更多

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面