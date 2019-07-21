蘆竹警分局新卸任分局長　青春大隊接力賽「交棒」

▲蘆竹警分局新卸任分局長交接前夕，李建民（左）、黃益三兩人於接力賽活動提早「交棒」。（圖／警方提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹警分局21日在山腳國中舉辦「奔跑吧！蘆竹2019年暑期青春大隊接力賽暨社區治安座談會」；即將到任該局的新任分局長黃益三、與即將由蘆竹調任平鎮的分局長李建民，兩人於接力賽中「交棒」。黃益三感謝李建民任內對治安維護的推動，期「接棒」後，與同仁共同落實蘆竹地區的治安與交通重責。

▲市府秘書長黃治峯肯定「奔跑吧！蘆竹2019年暑期青春大隊接力賽暨社區治安座談會」用心舉辦。▼青春大隊接力賽，由桃園市警察局局長陳國進鳴槍。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹警分局「奔跑吧！蘆竹2019年暑期青春大隊接力賽暨社區治安座談會」21日、在山腳國中熱鬧舉行，吸引千人參加。活動主軸大隊接力賽會場上共有52隊、416人同場較勁，比賽最後結果由光明國中隊奪得冠軍。

▲▼奔跑吧！蘆竹2019年暑期青春大隊接力賽，千人參加。（圖／蘆竹警分局提供）



賽事在桃園市警察局局長陳國進鳴槍後，各隊選手便開始起跑奮力衝刺，光明國中隊及南崁高中隊憑藉著勤奮練習，最終分別奪得冠、亞軍，而蘆竹警分局警職隊也不負眾望，在即將卸任與接任的兩位分局長帶領下，自52隊中脫穎而出，列入前三強。

▲接力賽由光明國中隊奪冠。▼蘆竹警分局警職隊也列入前三強。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹警分局長李建民22日調派平鎮警分局長，現職由桃園市警察局行政科長黃益三接任。兩位警分局長均相當注重警民關係營造，與警友辦事處共同舉辦此次活動。出席活動的市府秘書長黃治峯也讚許，這是第一次見到蘆竹地區這麼大型又特別的宣導活動，也期許蘆竹分局能再接再勵，持續為地方治安與交通而努力。