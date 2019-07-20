台灣銀行家／降低衝擊「提升競爭力」！正視壽險業挑戰與課題

▲2018年國人平均保費支出逾15萬元，保險滲透率已超過2成，創新高紀錄。（圖／Pixabay）

文／傅清源、蘇偉華

不論是壽險保戶、股民還是社會大眾，近日都很關心壽險界兩大發燒議題，一個是海外投資比重過高，另一個是「魔王級公報」IFRS 17實施的挑戰；前者若遇到股匯債市震動幅度過大，恐衝擊壽險業投資獲利，後者IFRS 17需要以公允價格評估其保單負債，未來淨值將大受影響。唯有正視挑戰帶來的巨大影響，化危機為轉機，台灣壽險業才能健康且永續。

解構壽險業海外投資比重過高的問題，日本保險業海外投資比重占其資金的21.6%，韓國8.3%，中國大陸僅2%，美國12%，一般國家比重普遍在10至20%，反觀台灣的壽險業海外投資金額，2015年底為10.1兆元，2018年底增至16.3兆元，到今年2月底為止，金額近17兆元，占可運用資金比重達68%，堪稱全球之冠。

投資台灣 但標的有限

但到底大舉投資海外存在什麼風險？在海外投資可能造成包含匯兌損益以及避險成本，因此當壽險公司在海外資產的投資比例越高時，其遭受到匯率變化的損益也就越大。根據官方統計資料，2018年保險業匯兌淨影響數達到負2,323億元，創歷史新高，整體壽險業都因嚴重匯損導致獲利縮水。

照理說，海外投資需額外承擔匯率風險，優先投資國內是比較安全的選擇，究竟業者有什麼苦衷？首先從量的方面來看，觀察保險業資金去化管道之一的「政府公債」可發現，國內公債發行量逐年降低，代表保險業能夠購買的公債標的越來越少。如果跟韓國比較，韓國公債發行占GDP的55%，台灣只有30%，韓國20年以上公債，每年發行量1,020億美元，台灣的發行量卻不到韓國2成。而韓國保險業投資債券比重達50%，台灣僅有10%。國內債券市場的規模不足僅是冰山一角，反映了國內可供保險業投資的標的欠缺，一直是壽險業投資台灣面臨的困擾。

其次在價格的部分，國內低利環境持續許久，而且相較國外投資出現明顯利差，自然吸引壽險業者大舉赴海外投資，追求穩定獲利以及合理的報酬率。

壽險海外投資比重過高的問題，帶來的副作用是壽險業面臨投資避險成本增加，以及匯損風險提高等問題，若國外股匯債市出現重大變動，必定直接衝擊壽險業資產，未來再加上IFRS 17公報上路後，壽險業需要以公允價格評估保單負債，淨值的波動幅度將急遽擴大。

▲保險公司淨值降低，公司增資的壓力也就倍增。（圖／Pixabay）

【小辭典 IFRS】

IFRS其實就是國際會計準則委員會（International Accounting Standards Board，以下簡稱IASB）於2001年改組後，所發布之準則統一稱為International Financial Reporting Standards（IFRS），這些新的準則已於2005年起適用於整個歐系國家，影響公司達7,000多家，其中包括保險公司。其後，全球許多國家會計制度也陸續參考國際會計準則，致力將當地會計準則與國際會計準則接軌，並陸續訂定與國際會計準則接軌之工作計劃及出具相關聲明。其中保險業國際會計準則理事會將於2022年實施「IFRS 17號公報」，但國內擔心相關衝擊太過巨大，金管會保險局日前宣布，台灣保險業將晚3年，延至2025年適用。

魔王公報 保險負債波動大

IFRS 17公報最主要的衝擊，呈現在現行保險公司準備金是採用預定利率假設，認列之後的負債不受現實環境的影響而產生波動。但未來IFRS 17實施後，改以現時履約模型（Current Fulfillment Model），保險公司必須依現時市場情況，重新衡量估計保險合約負債，如此將重大影響財報之波動，在此環境之下，過去年代久遠的高利率老保單，因為發行日採用的利率高於現在，在轉換IFRS 17的時候，讓許多老保單變成虧損性保單，將導致保險負債大幅提高，保險公司淨值降低，公司增資的壓力也就倍增。

強化監理與投資國內誘因 雙管齊下

有鑑於海外投資比重過高引起匯損風險，以及IFRS 17實施之後壽險業面臨會計帳的衝擊步步逼近，金管會近期也積極出手，強化相關監理機制，在IFRS 17的因應上相對比較單純，主要展現在雙預警指標，包含保險業的資本適足率（RBC）須達到200%，加上淨值比也要達2%，若壽險公司未達到標準，股東必須進行增資，甚至保險局也會祭出限制業務等方式要求限期改善，然而對於海外投資比重過高的問題，因為涉及整體資金結構，並非金管會單靠監理手段可以達成，可能的方法，例如增加國內可供保險業投資標的，提高保險業國內投資之經濟誘因，以及完善海外投資的風險管理機制，皆待政府財經團隊積極整合，共思因應之道。此外，保險業者本身亦須深思：如何提升資產與負債管理能力，以降低國際金融環境變化對海外投資之衝擊。

滲透率雖第一 但投資型多於保障型

國人在理財投資時，通常首選保本型保險產品，據保發中心今年3月最新公布統計，2018年保險密度，即國人平均每人保費支出（及保險密度）高達15萬5,885元，其中7,021元為產險保費支出，剩下14萬8,865元都是壽險保費支出，滲透率（保費占GDP的比重）已超過2成，創史上新高紀錄，尤其是國人平均1人有2.5張以上壽險保單，壽險滲透率甚至高居全球第一名。

雖然滲透率如此高，但仔細觀察，國人愛買的保險商品內容，如躉繳儲蓄險、利變年金、利變壽險等，皆屬於投資型保險，比較少真正符合保險精神的保障型保險；根據保發中心統計資料顯示，台灣人買的保險，絕大多數都是高保費、低保額的儲蓄險，這類保險對於將來需要因應意外或是病殘老需要的保障，嚴重不足。再加上近幾年台灣利率持續走低、投資環境不佳，保戶因為對保本的強烈渴求，所以對儲蓄險更是持續加碼，加上壽險公司政策導向、業務員獎金誘因以及保經的推波助瀾，造成壽險公司滿滿的資金，在壽險公司為追求穩定獲利的前提下，不斷要求政府提高海外投資金額，結果在2018年12月保險業匯兌淨影響數達到負2,323億元，這個數字比金管會過去接管的4家問題壽險公司總共賠付約1,188億元還要高。