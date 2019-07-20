韓國瑜LINE帳號傳色情網站　市府致歉：不是小編可控制的

圖文 / 鏡週刊



中南部昨降豪雨，造成高雄多處淹水，高雄市長韓國瑜也於官方LINE發布訊息，請市民注意安全。然而訊息下方卻有一個寫著「未备案 阻斷提示」的不明連結，有網友點開該連結，卻發現導向色情網站。高雄市新聞局長王淺秋則為此道歉，也表示已跟LINE公司確認，是因為系統異常才出現不當連結。

豪雨造成高雄多處淹水，市長韓國瑜於官方LINE帳號發布災情相關資訊，並附上「高雄水情e點靈」下載連結，但連結的最下方，卻出現寫著「未备案 阻斷提示和您要找的內容已被刪除 」的不明連結，點進去卻是色情網站。

對此，高雄市新聞局長王淺秋則表示「不好意思，也非常抱歉」，也表示這是系統問題，ios用戶的網址連結導向有誤，但android系統用戶則正常顯示，並表示是小編無法控制的狀況。而且LINE官方帳號沒辦法即時回收修正訊息，已經與Line公司取得聯繫修正中。

LINE公司昨晚也發公告回應「在LINE iOS版本的應用程式中，目前LINE訊息內容若同時含有表情符號和短網址，在特定組合下會造成網址解析錯誤。我們將盡快解決此狀況。」



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