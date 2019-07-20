規模超以往！中共「建國70週年閱兵」大秀肌肉...港媒：習宣示「能戰止戰」

▲中華人民共和國成立後，先後10多次舉行國慶首都閱兵。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共將於10月1日在北京舉行建國70週年閱兵暨巡遊活動。據《明報》引述消息稱，這次閱兵將遠超過去規模，包括首度秀出洲際彈道飛彈東風-31A改進型等，展現軍改後解放軍所形成的戰力，以回應國際和區域因地緣政治出現的衝突，並向世界宣示大陸國家主席、中央軍委主席習近平「能戰方能止戰」的思想。

報導稱，本次閱兵不僅會出現新組建的戰略支援部隊受閱方隊，亦會出現隱形戰機、改進型預警機、新型運輸機，而作為戰略核打擊力量，一直未以真面目示人的東風31A改進型洲際彈道導彈，以及航母飛鯊中隊亦有機會出現在閱兵式上。

▼九三閱兵展示東風31A洲際彈道導彈。（圖／翻攝自環球網）

多個受閱方隊曾參加「抗美援朝」

報導指出，北京消息人士透露，本次閱兵有多個受閱方隊來自抗美援朝時期的英雄部隊，其中曾被中共開國元帥彭德懷授予「萬歲軍」之稱的82集團軍（原38軍），以參加「米格走廊」空戰成名的空四師，以及特級戰鬥英雄黃繼光生前所在空降兵第15軍，均會以受閱徒步方隊及車輛方隊出現在受閱儀式上。

此外，於2015年12月31日正式成立的解放軍戰略支援部隊，也會以新身分出現在閱兵式上。在2015年9月3日紀念抗戰勝利70週年閱兵中，屬於原總參的資訊支援部隊以預警雷達、無人機、指揮信息系統裝備等方隊通過天安門廣場，接受習近平檢閱。這支部隊也被視為戰略支援部隊的前身。

至於最受外界關注的戰略導彈方隊，消息透露，將首次以火箭軍的身分參加檢閱。另一消息人士稱，火箭軍將展示最先進的東風31A改進型導彈。在九三閱兵中，火箭軍前身二炮部隊有12輛東風31A洲際彈道導彈發射車亮相 ；其改進型東風31AG模型隨後在2017年的中共建軍90週年展覽上展示，但該型導彈是否已經列裝服役，惹人關注。

▼火箭軍「東風-10A」型遠程陸基巡航導彈旅進行演訓。（圖／翻攝自央視）

首現大批次殲20

空中梯隊方面，曾在2017年內蒙朱日和閱兵中出現的新型隱形戰機殲20，今次也將成規模地出現在閱兵式上。消息人士稱，「這是殲20首次大批次出現在公眾眼前，也證明殲20已大規模裝備部隊，並已形成足夠戰力。」

除了殲20外，空中梯隊亦會有新型預警機、空中加油機、殲11B、運8等空軍新型主力戰機，而隸屬於陸軍航空兵、以武直10為代表的空中梯隊亦將出現在受閱空域。此外，隸屬於航母飛鯊中隊的殲15艦載機，亦有機會在閱兵式展示「真面目」。

中華人民共和國成立後，先後10多次舉行國慶首都閱兵。1949年10月1日的開國大典，受閱部隊以步兵、騎兵為主，技術兵僅佔3％，海軍只有兩個排，空軍只有17架飛機。1984年建國35年閱兵，中國戰略導彈方隊首次受閱。而在60週年的閱兵中，共出現56個方隊和梯隊，其中徒步方隊14個，裝備方隊30個，空中梯隊12個。而今次規模若超越以往，意味著方隊和梯隊數量將多於56個。