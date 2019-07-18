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天氣太熱吃麵要求開冷氣「加收30元」掀網戰　店家也委屈：事先說好了

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▲一名民眾偕友人前往台南市新營區一家麵店消費用餐，因天氣太熱要求店家開冷氣，店家結帳時加收「冷氣費」30元，而引發消費爭議。（圖／示意圖，記者林悅攝）

▲一名民眾偕友人前往台南市新營區一家麵店消費用餐，因天氣太熱要求店家開冷氣，店家結帳時加收「冷氣費」30元，而引發消費爭議。（圖／示意圖，記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

大熱天開冷氣竟也引發消費爭議，民眾偕友人前往台南新營一家麵店消費用餐，因天氣太熱要求店家開冷氣，老闆告知開冷氣要加收「冷氣費」，消費者也同意，但結帳時看到店家加收30元冷氣費十分不滿，認為收費不合理而控訴店家，店家對此表示，當初雙方說好收冷氣費，消費者事後才抱怨，店家也覺得委屈。

據了解，台南市一名民眾，日前與北部友人共4人，前往台南市新營區一家牛肉麵老店用餐，因為天氣實在太熱，要求店家開冷氣，老闆以非營業時間開冷氣要加錢為由，在結帳時多了一筆30元冷氣費，令消費者十分不滿，消費者認為老闆事前雖有告知要收錢，但未言明收多少錢，且用餐只花半小時就收30元冷氣費並不合理，而控訴該店家。

店家則表示，消費者一行人進來用餐，店內開電扇，但對方要求開冷氣，因該時間點不是用餐時間（上午11時30分至下午1時30分），且店內只有消費者一桌消費，在對方尚未點餐前，即先告知如果要開冷氣要多收一筆費用，對方當場也同意，但事後卻指責說收30元太多，對於這起消糾紛，店家覺得無奈，已誠實事先告知，當時還有其他員工在場可以作證，對方覺得不同意可以選擇不用餐，沒想到事後卻來指控店家不是，實在委曲。

惟消費者認為，這不是錢的問題，當天他們消費金額是530元，其中30元是多加的冷氣費，此事與其他友人討論，都認為店家開店做生意，怎麼能這樣另收客人30元的冷氣費？他們認為這樣不合理，希望讓社會大眾評評理。

台南市消保官表示，對於本案如店家已有事先告知，消費者也沒有拒絕表示，代表雙方對額外收費部分有合意，口頭約定契約也是成立，只要店家能舉證事先有告知，在法律上是可以的，但情理上就有待商榷，除收費30元是否太多外，消費者可能難以認同額外收取冷氣費的作法。

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關鍵字：開冷氣,加收,消費爭議

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