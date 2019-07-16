史上頭一例！投顧公司不甩金檢　金管會重罰60萬

▲金管會重罰禮正投顧60萬元，這也是國內首度有投顧公司規避檢查。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會證期局與投信投顧公會日前到禮正投顧辦理實地查核時，發現公司辦理證券投資顧問業務，幾乎沒有留存作業資料，不過禮正投顧並沒有配合檢查。金管會今（16）日表示，對禮正投顧重罰60萬元，這也是國內首度有投顧公司規避金管會檢查。

金管會證期局日前與投信投顧公會赴禮正投顧辦理實地查核期間，發現公司辦理證券投資顧問業務，電腦幾無留存業務作業資料，因此檢查前2天約談研究部門及業務部門全體人員，不過公司以相關人員出差、私事為由臨時缺席；第3日經請公司在場人員通知外出人員返回辦公處，但禮正投顧仍表示無法返回，且留守人員無法清楚解釋日常業務作業。另外公司也以主管人員請假為由無法受查主管人員的電腦。

此外，禮正投顧辦理提供客戶證券投資分析與建議作業，有未保存投資分析報告的副本、紀錄，以及辦理認識客戶（KYC）作業，有部分客戶資料表內容填寫不完整、與客戶續約時未更新客戶資料等狀況，違反證券投資顧問事業管理規則的規定。

金管會證期局副局長王麗玲表示，禮正投顧公司不願配合、規避檢查，已違反證券投資信託及顧問法第103條第1款、第113條第12款規定，處以禮正投顧警告，以及最高罰鍰60萬元，更是國內首度有投顧公司規避金管會檢查。

王麗玲指出，禮正投顧目前的客戶並不多，且業務項目較為單純，只有提供投資顧問，並沒有代操或賣基金。至於是否連續開罰，她則說，禮正投顧依然不配合檢查，將視情節輕重進行開罰，根據證券投資信託及顧問法第103條，不排除命令解除經理人職務或部分業務等情況。