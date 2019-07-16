　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

史上頭一例！投顧公司不甩金檢　金管會重罰60萬

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會重罰禮正投顧60萬元，這也是國內首度有投顧公司規避檢查。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會證期局與投信投顧公會日前到禮正投顧辦理實地查核時，發現公司辦理證券投資顧問業務，幾乎沒有留存作業資料，不過禮正投顧並沒有配合檢查。金管會今（16）日表示，對禮正投顧重罰60萬元，這也是國內首度有投顧公司規避金管會檢查。

金管會證期局日前與投信投顧公會赴禮正投顧辦理實地查核期間，發現公司辦理證券投資顧問業務，電腦幾無留存業務作業資料，因此檢查前2天約談研究部門及業務部門全體人員，不過公司以相關人員出差、私事為由臨時缺席；第3日經請公司在場人員通知外出人員返回辦公處，但禮正投顧仍表示無法返回，且留守人員無法清楚解釋日常業務作業。另外公司也以主管人員請假為由無法受查主管人員的電腦。

此外，禮正投顧辦理提供客戶證券投資分析與建議作業，有未保存投資分析報告的副本、紀錄，以及辦理認識客戶（KYC）作業，有部分客戶資料表內容填寫不完整、與客戶續約時未更新客戶資料等狀況，違反證券投資顧問事業管理規則的規定。

金管會證期局副局長王麗玲表示，禮正投顧公司不願配合、規避檢查，已違反證券投資信託及顧問法第103條第1款、第113條第12款規定，處以禮正投顧警告，以及最高罰鍰60萬元，更是國內首度有投顧公司規避金管會檢查。

王麗玲指出，禮正投顧目前的客戶並不多，且業務項目較為單純，只有提供投資顧問，並沒有代操或賣基金。至於是否連續開罰，她則說，禮正投顧依然不配合檢查，將視情節輕重進行開罰，根據證券投資信託及顧問法第103條，不排除命令解除經理人職務或部分業務等情況。

ET快訊
快訊／淡水發現未爆彈　火煙直竄超驚人！警消國軍全出動
籠罩全台！「丹娜絲」周四直撲台灣　各國預測路徑曝光
與緋聞男口角撕爛衣？　高潞：我跌倒，他為扳回我也摔下樓
言承旭緊摟「聞髮香」爆秘戀　安心亞誠實回應了

關鍵字：金管會,證期局,投信投顧公會,禮正投顧

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

史上頭一例！投顧公司不甩金檢　金管會重罰60萬

職場新鮮人月花2000「具備保險+投資」　高CP可分期繳…還有專家代操

一次看懂退休金！勞退基金一定領得到　勞保年金破產危機在2026年

台商資金回流帶來商機　保險業建議開放高齡化、保障型商品

花錢就能安心？　出國買旅平險別忽略3大細節才有保障

電動機車也得保強制險！　網路投保可享優惠價

不吸菸、健走也能省保費！　富邦人壽靠3招推保險綠化一起愛地球

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅

台東唯美「波希米亞露營區」　只要$400、有冷氣還送雙B接駁

女嬰長巨大胎記！被戲稱「惡魔」 爸媽：盡最大力量陪伴她成長

擊敗郭台銘！國民黨初選獲勝　回顧韓國瑜政見會「9大金句」

劉以豪醉後「69吻」郭雪芙　摸大腿.沙發強抱狂吃豆腐

中壢小男童「餐廳踩椅子」被勸！　媽惱羞罵店員怒甩餐點：不吃了

史上頭一例！投顧公司不甩金檢　金管會重罰60萬

職場新鮮人月花2000「具備保險+投資」　高CP可分期繳…還有專家代操

一次看懂退休金！勞退基金一定領得到　勞保年金破產危機在2026年

台商資金回流帶來商機　保險業建議開放高齡化、保障型商品

花錢就能安心？　出國買旅平險別忽略3大細節才有保障

電動機車也得保強制險！　網路投保可享優惠價

不吸菸、健走也能省保費！　富邦人壽靠3招推保險綠化一起愛地球

【廣編】CITIZEN打造品味時光屋　吳慷仁、藍正龍化身品味教父

兒子冰箱找點心...嫌棄：布丁好難吃　爸疑惑「明明沒買」一看秒暈

周杰倫「神話般稀有存在」　Hans合作編曲：克制自己不失專業

中職／林威廷手不適下二軍　林益全腿緊繃未先發

繫牽繩去散步！「土鵝」搖屁股巡超商萌翻　門口變粉絲見面會

地板出現「兩隻腳」奴才崩潰喊：誰吃的！　喵皇裝沒事

夏天熱爆想換冷氣？行政院教你最高「省5千」

胡一天《蜜汁燉魷魚》天才大神帥炸！暗戀電競女神10年：我屬於她

8月大女兒哭鬧！　「無業惡孫婿」痛毆69歲外曾祖母：這麼老還不死

城市外交再出擊　葡萄牙國會首次訪新竹市

保險熱門新聞

一次看懂退休金！勞退基金一定領..

花錢就安心？出國買旅平險別忽略..

職場新鮮人月花2000「具備保..

台商資金回流　保險業建議開放高..

電動機車也得保強制險！　網路投..

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

車禍和解常無效　產險業會提告

健走也能省保費！富邦人壽推保險..

一張表懂車禍調解官要看的單據

打破2迷思！專家盤點李佳芬34..

黃金保單萬元有找　新鮮人買保險..

別跟錢過不去　保單借款避失效

大衝擊！高儲蓄型壽險明年將絕跡..

更多熱門

相關新聞

綠色金融成績單出爐　保險業掛蛋

全球綠色金融崛起，台灣政府近年來鼓勵金融業發展綠色金融，根據金管會最新統計，國銀對綠色融資2019上半年年以來新增300餘億元，綠色債權則新增5檔、金額約66億元，至於保險業則縮手，上半年投資掛零，金額與去年底相同。

國銀分行家數連5年減少、ATM台數反增　金管會點出原因

機器人理財退燒？2年資產規模僅6億

中小企業放款達成率3成　3家銀行減少最多

銀行通路買保單小心3大陷阱

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

即／傳訊息交接未完成任務！　台南26歲警上吊亡

準颱風丹娜絲最快今晚海警、不排除陸警

勇警李承翰告別式　91歲嬤邊哭邊走進會場

準颱風丹娜絲路徑再北偏！可能直撲台灣

刺青辣媽牽女兒逛街！路人驚豔狂回頭

倒車撞死1歲孫　阿公自責痛哭

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

新竹26歲OL主動獻身　工程師已讀不回被告

韓瑜「兒子」撐4年離世！孫協志喊過加油

利菁公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！

李承翰告別式...嘉義下雨了　6同梯忍淚扶棺

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣：差好多

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內心的傷害更多

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！

男童每天跳繩1000下卻變「全班最矮」

更多

最夯影音

更多

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面