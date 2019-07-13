蔡英文畢業證書遭質疑　倫敦政經學院不堪其擾

圖文 / 鏡週刊



蔡英文總統日前造訪社群媒體Dcard總部時，帶著倫敦政經學院（LSE）畢業證書去申請帳號，卻遭反英人士指控畢業證書造假。LSE台灣研究計畫室主任施芳瓏昨（12日）晚透過臉書表示LSE同事們「已莫可奈何」。

施芳瓏提到，蔡英文總統當天出示的畢業證書並非1984年的原始證書，而是2015年申請補發的，所以上頭簽名的不是當年的校務校長Randolph Quirk（任期1981-1985年），而是後來的校長Adrian Smith（任期2012-2018年），且倫敦大學的行政程序不那麼嚴謹，不像台灣會標示補發。

至於有人質疑為什麼拿不出原始證書，校方認為無須過問，是蔡總統私人的事情，而且原始證書要是翻箱倒櫃也找不到，不如直接申請補發比較快，這不是符合經驗法則嗎？施芳瓏還向那些照樣不相信的人喊話，可以自己去試試看是不是「隨便什麼人來申請補發，就給予補發一張現職校長簽名的證書呢？！」

施芳瓏透露LSE的同事們「已莫可奈何」，甚至問說：「您們台灣還要我們怎麼查？」日前LSE才發聲明證實，「我們檢查了我們的記錄，倫敦政經學院和倫敦大學都證實蔡英文於1984年獲得法學博士學位。」還提供當年度獲頒學位的名單。甚至有LSE同仁發飆，認為台灣人根本是「Politically motivated! Push! Push! Push! Such a bad faith! 」（政治動機！施壓！施壓！施壓！如此的惡意！）

最後施芳瓏不禁言重表示，「台灣還有人要再一直查問下去，懷疑的已不只是蔡英文，連倫敦政經學院，甚至整個倫敦大學的學術公信力都懷疑囉？！」文末她請大家反思，為了一個選舉，失去人與人之間的信任、尊重與同理心，值得嗎？



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