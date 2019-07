太平洋最猛緝毒！軍人風浪中跳潛艇「狂砸艙蓋」　激戰毒販影片曝光

▲一名海岸防衛隊員在風浪中直接跳上半潛艇。(圖/翻攝自U.S. Coast Guard推特)

記者趙蔡州/綜合報導

為了查緝毒梟走私毒品,這些軍警人員真的是拚上性命。美國海岸防衛隊(US Coast Guard)12日公布了一段影片,內容是海防隊員為了攔截滿載古柯鹼的自走式半潛艇(SPSS),不顧海面顛簸直接跳上半潛船,硬是把半潛艇上方的艙蓋掰開,逼得毒販只能高舉雙手投降。

美國海岸防衛隊12日曝光了一支緝毒影片,影片拍攝於2019年6月18日、地點在太平洋東部海域。畫面中可以看見,一艘半潛艇正在海中疾駛逃離;後方2艘海岸防衛隊的船隻則不斷追趕,其中一艘船上的海防隊員不斷對朝半潛艇大喊警告,要求毒販立刻停船接受檢查。

▲毒販最後被逼得只能推開艙蓋投降。(圖/翻攝自U.S. Coast Guard推特)

海防隊員發現毒販不肯乖乖就範後,其中一名英勇的隊員抓準機會,不顧海面強勁的風浪直接跳上半潛艇上方,幾秒後另外2名海防人員也一起跳上船面,幾人就這樣拚命敲打船艙且嘗試掰開艙蓋,最後也成功逼迫毒販自行推開艙蓋、高舉雙手投降。

海岸防衛隊在潛艇查扣了總重7.3公噸、價值高達2.32億美金(約新台幣72.6億)的古柯鹼。布瑞奇(Stephen Brickey)少校表示,最近幾年利用半潛艇運毒的販毒組織逐年增加,這種船在滿載毒品且出海潛航時,若事先沒有收到消息或用飛機偵測,緝毒人員幾乎不可能發現。

布瑞奇透露,毒販們還會特別把船身漆的跟海水顏色一樣,使得船隻的外殼幾乎與海水渾然一體,加上船身大半都在水面下相當難察覺,儘管如此他們的緝毒決心也毫不動搖。

.@VP is welcoming back the crew of CG Cutter Munro as they turn over 39K lbs of cocaine from drug seizures like this one from a semi-submersible off South America to federal agents. We will be live-streaming the offload on Facebook in a few hours. More: https://t.co/5eQRbQpxw5 pic.twitter.com/9bMRorDC4I